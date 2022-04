Manta sempre più inclusiva con i progetti "Una città per tutti" e "Come in"

In occasione della Giornata della consapevolezza sull’autismo, è stato presentato in municipio a Manta il progetto “UNA CITTA’ PER TUTTI”, alla presenza del Sindaco Paolo Vulcano, dell’Assessore Stefania Arnolfo e della Presidente dell’Associazione “L'Airone” Aurora Rubiolo.

L’obiettivo del progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è finalizzato a rendere la città più vivibile per tutti coloro che avvertono delle difficoltà nella comunicazione, adulti portatori di disabilità, bambini, stranieri o anziani affetti da particolari patologie. Il progetto nasce proprio per rendere la città inclusiva per queste persone attraverso dei cartelli che sono stati posizionati all’ingresso degli esercizi commerciali e di tutti gli uffici pubblici.

La realizzazione di questi cartelli si avvale dell’utilizzo della C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa):un vero e proprio linguaggio scientifico internazionale in simboli che permette alle persone più fragili di compiere in autonomia azioni quotidiane e semplici, come fare la spesa, andare alle Poste o in Biblioteca.

A questo progetto ne seguirà un secondo dal titolo “COME IN”, progetto promosso dalla cooperativa “In Volo” e di cui l’Associazione “L'Airone” è partner: l'obiettivo di questo progetto è rendere la cultura e i percorsi museali accessibili alle categorie più fragili, con un'attenzione particolare alla disabilità intellettiva.