Proseguono gli incontri per la Comunità Educante in Valle Varaita

Sabato 12 marzo si è tenuto, a Calchesio, il secondo incontro relativo al progetto di creazione di una Comunità Educante in Valle Varaita. Erano presenti famiglie provenienti dai vari comuni della bassa, media e alta valle, insegnanti facenti capo all'Istituto comprensivo di Venasca – Costigliole, un educatore della cooperativa Caracoll.

Il primo punto che è stato affrontato è la centralità del ruolo della scuola pubblica nell'educazione di bambini e ragazzi: risulta pertanto fondamentale la collaborazione con essa e le varie parti (famiglia, associazioni sportive, oratorio etc.), la creazione di un clima di fiducia e soprattutto il rafforzamento del filo conduttore (educazione e istruzione di bambini e ragazzi).

Relativamente alla costituzione di un gruppo operativo per la realizzazione concreta del progetto, i partecipanti all'incontro hanno individuato quali sono i prossimi passi sui quali lavorare:

– DIVISIONE DEI RUOLI/COMPITI (preparazione incontri, redazione articoli per la stampa, creazione e gestione di mailing list e gruppo Whattapp);creazione di un sottogruppo che gestisca gli aspetti organizzativi;

– COINVOLGIMENTO DI PERSONE NUOVE: raggiungere una platea sempre più vasta;

– CONCRETIZZARE IL PROGETTO: analisi dei bisogni sul territorio (cosa c'è, cosa manca, cosa vorremmo a livelli educativo?);

– ORGANIZZARE MOMENTI nel quali si possano ascoltare testimonianze dirette di persone che abbiano esperienze nel campo delle comunità educanti;

– COSTRUIRE E/O MANTENERE i legami con le Amministrazioni (rappresentanti per ogni comune nel gruppo)

– FARE RETE tra reti nuove o già esistenti e che funzionano bene.

Per raggiungere l'obiettivo è necessario costruire e rafforzare il gruppo con l'aiuto di facilitatori e lavorando sui tre “vertici”: l'obiettivo, le procedure e la relazione.

Il prossimo incontro è previsto per venerdì 8 aprile dalle 18,45 alle 21 presso il Salone Comunale di Venasca ed è aperto a tutti coloro che a qualsiasi titolo (genitori, insegnanti, amministratori etc) abbiamo voglia di essere coinvolti in questo progetto; durante la serata interveranno Marta Maurino e Letizia Terrana (mamme educatrice per La Scuola che vorrei, Piera Comba (Sindaco di Barge per il “patto edicativo di comunità di Barge e Bagnolo”), Liliana Chioccarello, presidente “Associazioni insieme per” e l'educatrice Valentina Re. Il gruppo Tapinè animerà i bambini dai tre anni in su.

Dopo la serata possibilità di cena condivisa presso l'Agorà a fianco del Salone comunale.

Prenotazione obbligatoria tramite forma da richiedere via Whatapp al numero 3478050753.