Ciclismo: Diego Rosa al via del Giro di Sicilia

È stato annunciato l'elenco delle squadre che vedremo al via del terzo Giro di Sicilia Eolo, in programma dal 12 al 15 aprile, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana.

Sono tre i team della categoria UCI World Tour, Astana Qazaqstan Team, Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux e Trek-Segafredo, ai quali andranno aggiunti quattro UCI Pro Teams, undici UCI Continental Teams e la Nazionale Italiana di Daniele Bennati.

Tra i nomi attesi al via figurano quelli di Vincenzo Nibali, vincitore di tutti e tre i grandi giri, oltre che de Il Lombardia, Milano-Sanremo e dell'ultima edizione de Il Giro di Sicilia Eolo, Damiano Caruso, secondo all'ultimo Giro d'Italia e che correrà con la Nazionale Italiana, il Campione del Mondo su strada Under 23 Filippo Baroncini, Domenico Pozzovivo e Chad Haga, vincitori di tappa al Giro d'Italia, Diego Rosa, Louis Meintjes, Andrii Ponomar, Benjamin King e Boy Van Poppel.

Nei prossimi giorni verrà annunciato l'elenco partenti ufficiale. Per maggiori informazioni sulla corsa, inclusi percorsi, maglie e sponsors, è possibile visitare il sito cliccando su questo link.

LE MAGLIE UFFICIALE DE IL GIRO DI SICILIA EOLO

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo