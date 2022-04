Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, mercoledì scatta la prevendita per gara 2 dei quarti di finale playoff

Prenderà il via alle ore 9:30 di mercoledì 6 la prevendita per gara 2 dei quarti di finale dei play-off scudetto con la Igor Gorgonzola Novara in programma martedì 12 alle ore 20:30 presso il Palazzo dello sport di Cuneo.

I biglietti per la sfida, compresa nell’abbonamento e trasmessa in diretta su Rai Sport + HD, saranno acquistabili online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it), presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e in cassa la sera della partita a partire dalle ore 19:00.

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Come società abbiamo deciso di includere gara 2 dei quarti dei play-off nell’abbonamento per ringraziare i nostri abbonati che, a settembre dell’anno scorso, hanno gettato il cuore oltre la rete insieme a noi, nonostante le numerose incognite legate all’evoluzione della pandemia. Pur consapevoli delle difficoltà legate alla programmazione della gara, per il martedì sera confidiamo in una grande risposta del nostro pubblico per un derby piemontese di altissimo livello contro una squadra costruita per vincere lo scudetto».

I PREZZI Tribuna Gold: € 35 intero, € 25 ridotto. Tribuna verde: € 18 intero, € 15 ridotto. Tribuna rossa: € 15 intero, € 12 ridotto; Crazy Cats biancorossi € 12. Biglietto ridotto per tesserati FIPAV, CSI, ACLI, Forze dell’ordine, area sanitaria e genitori atlete Granda Volley Academy (riduzione valida in tutte le tribune eccetto la tribuna Gold); ingresso gratuito 0-12 anni, over 80 e persone con disabilità previo invio del certificato di invalidità entro due giorni prima della gara a biglietteria@cuneograndavolley.it (ingresso gratuito anche per l’accompagnatore).