Pranzo albese per il campione juventino Alvaro Morata e la moglie Alice Campello

Sarà forse la voglia di evasione da una stagione che per i colori bianconeri sta procedendo tra alti e bassi (in ultimo la sconfitta di domenica nel derby d’Italia con l’Inter), o più semplicemente il desiderio di concedersi una pausa tra le proposte di un territorio sempre più amato dai gourmet di tutto il mondo. Fatto sta che le Langhe si confermano come meta frequentata da una sempre più vasta platea di personaggi provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Ultimo in ordine di tempo, il campione della Juventus e della Nazionale spagnola Alvaro Morata, che nella giornata di oggi (martedì 5 aprile) è stato pizzicato mentre si concedeva una pausa della fatiche del campo consumando il pranzo alla "Trattoria del Bollito" di via Don Alberione ad Alba. A fargli compagnia la moglie Alice Campello, nota modella e instagrammer. Nelle foto con loro il funzionario dell’Associazione Commercianti Albesi Marco Scuderi col collega Edoardo Accossato.