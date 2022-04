Campagna Amica Cuneo, Open Baladin apre le porte alla regina delle carni: "La Piemontese"

Domani, giovedì 7 aprile a partire dalle ore 18, in occasione del nuovo show cooking firmato Campagna Amica, l’Open Baladin di Cuneo offrirà il suo palcoscenico ad un’eccellenza assoluta del panorama gastronomico mondiale: la carne di Fassona Piemontese.

A presentare le caratteristiche e i tagli di questa carne bovina, celebre per essere magra e tenerissima, sarà un allevatore di Cuneo, Livio Menardo, che conduce l’omonima azienda agricola con la moglie Giovanna, continuando con dedizione a dar voce alla passione dei genitori, entrambi allevatori. I loro bovini sono alimentati esclusivamente con foraggio e cereali coltivati in azienda e allevati senza alcun tipo di restrizione in stalla così da favorire il benessere animale, condizione che ben si riflette nella qualità delle carni. L’azienda propone la vendita diretta dei suoi prodotti: carne fresca, pacchi famiglia e gustosi trasformati acquistabili ogni sabato mattina al centralissimo mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (a fianco dei Giardini Fresia).

Domani all’Open Baladin Cuneo lo chef Fabrizio Viglietti, docente all’Istituto alberghiero Donadio di Dronero, mostrerà ai partecipanti come utilizzare al meglio i tagli di Fassona Piemontese proponendo succulenti ricette, rese ancora più appetitose da sorsi di birre Baladin.

“Gli show cooking di Campagna Amica – spiega la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – mettono al centro il valore delle eccellenze del territorio, offrendo ai cittadini occasioni uniche per incontrare gli agricoltori e gli allevatori, riscoprire la genuinità delle materie prime locali e valorizzarle al meglio in cucina nel segno di un consumo alimentare sano e consapevole”.

Appuntamento, dunque, per domani alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass base e di prenotazione (telefono: 0171 489199).​

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it