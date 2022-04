Covid19 ad Alba e territorio: numeri sotto controllo e in ospedale si cerca di velocizzare le liste di attesa ordinarie

31 marzo: la pandemia è finita!... Liberi tutti! Forse questa situazione potrebbe andare bene per la scena finale di un film a lieto fine. Purtroppo la pandemia non è ancora finita, è migliorata questo sì, ma non è terminata. Dal 1 aprile non siamo più in stato di emergenza, con conseguente allentamento di alcuni obblighi, ma l’attenzione al Covid19 non deve essere abbassata.



Ne ha parlato il direttore generale dell’Asl CN2 Dott. Massimo Veglio, in apertura della IV Commissione Consiliare Permanente del Comune di Alba, riunitasi il 5 aprile, in cui si è parlato anche della Casa della Salute di Alba, di cui parleremo in un altro articolo.

«Prima di affrontare l’argomento della Casa della Salute di Alba ed i relativi aggiornamenti, esordisce Massimo Veglio, vorrei fare il punto sulla situazione Covid19 sul nostro territorio. Dall’ultimo “picco dei picchi” in cui si registravano oltre 900 casi al giorno di positivi riscontrati, nell’ultima settimana siamo scesi a circa 150 giornalieri. Un numero decisamente inferiore ma tre volte superiore ai circa 50 al giorno di inizio marzo.



Se leggiamo questi numeri, vediamo come nelle ultime settimane ci sia stata una ripresa del virus ma questa variante nella maggior parte delle persone crea al massimo una lieve influenza, frutto anche del vaccino. Ricordo che anche con tre dosi è possibile essere contagiati ma gli effetti sono molto blandi, e per alcune persone i sintomi sono anche assenti. A livello di ricoverati attualmente ci sono 23 casi, di cui 4 in terapia intensiva.



Grazie alla decrescita negli ultimi mesi, siamo riusciti a recuperare lo standard di screening sui tumori alla mammella ed alla cervice uterina, ci sono invece ritardi per il tumore colon-retto, e facciamo ancora fatica a far ripartire come si deve le liste dei pazienti ordinari in attesa di interventi chirurgici. In conclusione la situazione è migliorata ma l’attenzione deve essere ancora alta».