Montà, il mercato ambulante torna in piazza Vittorio Veneto

A partire da domani (giovedì 7 aprile) il mercato di Montà tornerà nella sua storica collocazione di piazza Vittorio Veneto. Oltre al giovedì si terrà, come sempre, anche la domenica. Entrambi si svolgeranno al mattino.



Nel 2020 l’Amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Locale, aveva fronteggiato l’emergenza sanitaria attraverso il distanziamento dei banchi e il riposizionamento degli stessi. Il mercato era stato così dislocato su due diverse piazze, Vittorio Veneto per l’alimentare e piazza Divisione Alpina Cuneense per i generi non alimentari.



Ora il ritorno all’originaria collocazione, anche se, come preannuncia il sindaco Andrea Cauda, saranno previsti ulteriori spostamenti: “Prevediamo una serie di interventi nei mesi estivi per lavori di riqualificazione in piazza Vittorio Veneto e a venire per la realizzazione del Museo del Tartufo. Questo comporterà l’esigenza di nuovi spostamenti. Serve quindi una risistemazione della planimetria”.