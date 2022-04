"Bisogna avere il coraggio di consumare meno": partecipatissimo l'incontro all'Iris di Dronero con Luca Mercalli

La Terra come luogo da preservare con estrema urgenza, nella consapevolezza delle parole di António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite: "L'uomo sta facendo guerra alla natura e la guerra con la natura si perde sempre".

Grande partecipazione ieri sera, martedì 5 aprile, al teatro Iris di Dronero. Organizzato dalla cooperativa sociale Floema, alle ore 21 si è tenuto l'ncontro con Luca Mercalli dal titolo 'Sui passi di Gaia'.

Partendo dalla Conferenza sul clima avvenuta nel 1992 a Rio de Janeiro, l'esperto ha introdotto il tema della concretezza delle azioni, a suo parere deficitaria. "È stato fatto troppo poco" - dice - "il punto di non ritorno ormai l'abbiamo superato, siamo però al pelo per evitare la catastrofe ma non possiamo assolutamente perdere tempo. Abbiamo tristemente visto che i soldi per le armi ci sono. La guerra si può fermare anche in questo momento, basta volerlo. Con la natura invece non ci potranno essere negoziati e ci rimane davvero poco tempo. Occorre un cambio di rotta immediato e convinto. Sobrietà: bisogna avere il coraggio di consumare meno."

Due i rilevanti studi sono stati mostrati dall'esperto alle persone presenti. Per prima l'operazione avvenuta anni fa in Antartide, con l'estrazione del ghiaccio ad una profondità di quasi 3.000 metri, che ha portato a esaminare l'emissione di CO2 fino a 800.000 anni fa; sono state analizzate quindi le varie fluttuazioni già prima della comparsa dell'uomo (300.000 anni fa) registrando un picco di emissioni pari a 300 ppm, salito vertiginosamente a 417 ppm solo negli ultimi 200 anni.

Uno studio poi del 2019, ad opera di Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe (con Giorgio Parisi premi nobel per la fisica nel 2021). Attraverso una simulazione computerizzata, gli scienziati hanno potuto analizzare la situazione della Teresa fino al 2100. Due scenari previsti: un primo, prudente, dove attraverso l'impegno l'uomo fronteggerà la drammatica situazione climatica e si registrerà un rialzo della temperatura di circa 2 gradi entro il 2030 che poi però si stabilizzerà, mentre un secondo, non prudente da parte dell'uomo, che porterà dopo il 2030 ad uno scenario catastrofico con una temperatura fino a 5 gradi in più.

Il 2021 come l'anno peggiore della storia, i dati sulla sostenibilità e la riduzione di oltre il 60% dei ghiacciai alpini. "A contare oltre le azioni economiche e politiche a tutela dell'ambiente, è la consapevolezza che ognuno di noi può fare qualcosa. Più energie rinnovabili e efficienza energetica nelle abitazioni: occorre investire in buone guarnizioni e nella costruzione di pannelli solari. Si possono poi evitare i viaggi in aereo, altamente inquinanti. Inoltre si può ridurre la quota di carne rossa nella dieta e sostenere l'agricoltura biologica e a filiera corta locale, praticare la raccolta differenziata,... azioni concrete e coerenti con il proteggere non solo il nostro Pianeta ma anche la vita, la biodiversità. Ci sono un milione di specie a rischio tra cui noi, cosa vogliamo ancora aspettare?"

Presenti il sindaco Mauro Astesano e l'assessore Marica Bima che sul palco, ad inizio serata, hanno pubblicamente ringraziato Luca Mercalli per la preziosa informazione e sensibilizzazione. Nell'ambito del progetto “Pietre d’angolo”, l'iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione CRC ed in collaborazione con il Comune di Dronero.

Beatrice Condorelli