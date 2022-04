Torna a Bra la Fiera di Pasquetta

Tempo di Pasqua, tempo di festa sotto la Zizzola. Dopo due anni di stop dovuti allo scoppio della pandemia ritorna finalmente la tradizionale fiera pasquale, che quest’anno vedrà una importante modifica. In questo 2022, infatti, la Fiera zootecnica – che arriva alla sua 146° edizione –, la Mostra dell’artigianato (che sarà dedicata alla tavola) e i tanti appuntamenti collaterali all’evento si concentreranno nella giornata di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, in piazza Giolitti, con inaugurazione alle 10,30.

La grande piazza diventerà un mondo ricco di profumi e colori: sotto la copertura in cemento, fin dalla prima mattinata, verranno esposti i migliori bovini di razza piemontese che partecipano alla tradizionale competizione. Nella parte centrale della piazza spazio invece al grande Mercato dei produttori, che vedrà la presenza delle aziende di eccellenza che partecipano alla Campagna amica di Coldiretti e al Mercato della Terra di Slow Food. In vendita il meglio della produzione locale: salumi, formaggi, miele, frutta e verdura, tutti ovviamente a km0. Spazio poi per i vivaisti e gli espositori di piccoli animali e attrezzi da giardino. In esposizione anche trattori d’epoca.

Un ruolo da protagonista lo avrà la buona cucina: parte della piazza sarà infatti occupata dagli “Artigiani del gusto” (sezione a cura della Confartigianato), che sapranno “prendere per la gola” i partecipanti alla festa preparando diverse prelibatezze. Tra le tante proposte si potranno trovare il fritto misto di pesce della cooperativa “Pescatori della Liguria”, arancini e specialità siciliane, panini gourmet e antipasti piemontesi, la focaccia ligure e l'immancabile grigliata mista con salsiccia di Bra (costo 15 euro, prenotazione consigliata chiamando lo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it), il tutto innaffiato da birre artigianali e vino.

Non mancheranno ovviamente momenti dedicati a bambini e famiglie, cui saranno dedicati appositi laboratori e che soprattutto potranno ammirare la Fattoria didattica che verrà realizzata in una porzione della piazza. Inoltre, sarà operativo per tutta la giornata il Banco di beneficenza.

Ma una vera festa non può dirsi tale senza la musica. Ed è ecco quindi che sotto la copertura in ferro si susseguiranno esibizioni folk, mentre alle 16 i Trelilu porteranno in scena il loro spettacolo musicale intitolato “Lilumania”.

Nella stessa giornata, le strade della città ospiteranno le bancarelle della tradizionale fiera mercato (dalle 8 alle 19), mentre il giorno precedente – la domenica di Pasqua – i banchi degli ambulanti saranno presenti in piazza XX settembre.