Un successo la 93^ Fiera del Vitello Grasso di Fossano con 40 capi bovini rappresentati [FOTO]

"Dopo due anni di stop siamo riusciti a ritrovarci in questa bellissima fiera. Da anni la zootecnia tribola ad andare avanti, specie a causa dell'aumento dei costi e della stagnazione dei prezzi, ma è davvero fondamentale per la nostra provincia e per il fossanese: un'eccellenza vera e propria. Che oggi celebriamo".



A parlare il sindaco di Fossano Dario Tallone, in occasione delle premiazioni della 93^ Fiera del Vitello Grasso della città degli Acaja, tenutesi nella mattinata di oggi (mercoledì 6 aprile).



Presenti, oltre a Tallone, diversi membri della giunta, il presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale Simona Giaccardi e il consigliere regionale Matteo Gagliasso. Oltre alle autorità militari del territorio e, ovviamente, agli allevatori e alle aziende agricole. Quaranta i capi di bestiame rappresentati.



"Le difficoltà e l'importanza del settore zootecnico sono condivise dal reparto agricolo in generale, vessato anche da grandine, gelate e mancanza d'acqua - ha continuato il sindaco Tallone - da parte nostra e delle istituzioni del territorio sempre grande sostegno e vicinanza, che non mancherà mai".



"Un ottimo primo passo, che ha visto un'adesione davvero ampia e insperata - ha fatto eco il vicesindaco Giacomo Pellegrino - . Ringrazio gli allevatori presenti, che per alcune congiunture negative stanno soffrendo da anni; anche la guerra in Ucraina ha toccato molto il settore e l'aumento dei prezzi delle materie prime per l'alimentazione dei capi di bestiame. Siete degli eroi, davvero".



Diverse le categorie premiate: i vitelli e le vitelle di razza Piemontese (Fruttteto Andrea di Trinità in entrambe le occasioni), i vitelli castrati piemontesi (Oliveri Mauro), le manze grasse (Fratelli Delsoglio di Fossano), i tori grassi (Solavaggione Paolo), le vacche grasse (Fratelli Delsoglio), i vitelli e le vitelle di razze e incroci nazionali (Abrate Paolo e Asteggiano Carlo), i vitelli e le vitelle di origine estera (Bonino Livio e Silvestro Davide), i vitelli e le vitelle di incroci nazionali Blu Belga (Abrate Paolo in entrambi i casi). Consegnati poi i premi Coalvi. Premio speciale dell'amministrazione al capo più bello, la mancanza grassa numero 25 dell'azienda agricola Delsoglio Fratelli di Fossano.



A ciascun vincitore una coppa, un attestato, una gualdrappa e un assegno di entità differente a seconda della posizione raggiunta. A seguito delle premiazioni il pranzo in sala "Brut e Bon".