A Guarene un gatto indifeso bastonato selvaggiamente

GUARENE - Nei giorni scorsi, in frazione Biano è successo un fatto molto grave, che ha nuovamente messo in luce la crudeltà umana.

Un giovane gatto di circa due anni, di nome Birba, è stato picchiato a morte.



”Il gatto viveva una vita tranquilla nella sua casa in campagna, insieme ad altri gatti, fino a quando non è stato preso di mira da qualcuno che senza ragione lo ha bastonato, fino a procurargli danni irreparabili. - raccontano dall’associazione Amici di Zampa di Alba - Era un animale che non dava fastidio a nessuno ed essendo stato sterilizzato non era sua abitudine allontanarsi da casa”.



Birba è stato soccorso e portato dal veterinario, dove inizialmente gli è stata diagnosticata la frattura della coda, ma nel giro di pochi giorni a causa di gravi lesioni interne si è aggravato fino alla morte, avvenuta il 25 marzo.

L’associazione ha segnalato il fatto alle autorità competenti e al momento si sta procedendo agli accertamenti.