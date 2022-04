Atletica: Pietro Riva cresce nella mezza a Berlino

Dalla mezza maratona di Berlino di domenica 3 aprile arriva l’acuto di Pietro Riva che scende a 1h01:36, con il nono posto in gara, per proseguire il suo bel momento due settimane dopo aver battuto il record italiano nei 10 chilometri (27:50 a Laredo, in Spagna) che aveva già fissato nella scorsa stagione.

Torna a crescere nei 21,097 chilometri il piemontese delle Fiamme Oro, a più di tre anni dal crono di 1h02:19 ottenuto a Valencia nell’ottobre del 2018.

“Puntavo a fare ancora meglio - spiega il 24enne Riva - ma l’andatura nella parte iniziale è stata poco costante per il mio gruppo e allora dal nono chilometro ho preso l’iniziativa, transitando in 29:02 al decimo e poi sono rimasto praticamente da solo. Fino al sedicesimo la proiezione era intorno a 1h01 prima di perdere qualche secondo rispetto a quel ritmo”.