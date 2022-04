Bosca S.Bernardo Cuneo, da giovedì in edicola il poster della stagione 21\22

Scatto di Marco Collemacine per Creattiva Agency

A partire da giovedì 7 aprile il poster ufficiale della Bosca S.Bernardo Cuneo 2021/2022 sarà distribuito nelle edicole di numerosi Comuni della Provincia Granda insieme al settimanale La Guida.

Con lo scatto realizzato dal fotografo Marco Collemacine per Creattiva Agency e la veste grafica a cura dell’agenzia pubblicitaria Ironika, il poster andrà a ricordare una stagione che, in attesa dei play-off scudetto, ha visto la Bosca S.Bernardo Cuneo eguagliare il suo miglior piazzamento in regular season con la settima posizione e stabilire il nuovo record di punti, trentotto, frutto di tredici vittorie.

Grazie al fondamentale supporto del media partner La Guida, al cui direttore Ezio Bernardi va il ringraziamento della società, il poster, con dimensioni 44x32cm, sarà allegato al numero 16 de La Guida distribuito a partire da giovedì 7 nelle edicole dei Comuni di Cuneo, Morozzo, Margarita, Beinette, Pianfei, Peveragno, Chiusa di Pesio, Boves, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Dronero, Busca, Tarantasca, Villafalletto, Costigliole Saluzzo, Centallo, Fossano, Sant’Albano Stura, Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana e in quelle dei Comuni delle valli Vermenagna, Gesso, Stura, Grana e Maira.