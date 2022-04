Corsa in montagna: Sentieri Cervaschesi, tutto pronto per la 21^edizione

Primo grande evento di corsa in montagna: sabato a Cervasca si svolgerà l’edizione numero 21 della Sentieri Cervaschesi, evento inserito nel calendario nazionale Fidal che ormai fa parte della ristretta elite delle classiche italiane della specialità.

Anche per questo il percorso di gara non è mai cambiato, 9,9 km per un dislivello di 500 metri, un tracciato ormai conosciuto a menadito da tutti i grandi specialisti non solo piemontesi.

Le adesioni stanno arrivando alla spicciolata, ma già hanno superato il centinaio e sicuramente saranno molte di più considerando le iscrizioni dell’ultimo minuto.

Ha già dato la sua adesione Martin Dematteis (Sportification), più volte sul podio mondiale ed europeo, che sarà sfidato da Simone Giolitti e Manuel Solavaggione (Pod.Valle Varaita). A proposito di quest’ultimo sodalizio, sono ancora in forse le presenze dei campioni italiani Elia Mattio e Francesca Ghelfi, ancora alle prese con problemi muscolari. Fra le donne spicca la presenza di Eufemia Magro (Asd Dragonero) insieme a Iris Baretto (Atl.Saluzzo).

La sfida sarà anche contro il cronometro, con i primati della gara a forte rischio, il 39’29” di Bernard Dematteis nel 2013 e il 46’17” siglato dalla Ghelfi nella passata stagione. La gara, valida quale campionato provinciale e regionale di specialità e Trofeo Divisione Alpina Cuneense di corsa in montagna, aprirà le ostilità del Trofeo Eco Regione Piemonte. Le gare si svolgeranno tutte al pomeriggio del sabato, dalle 15:30 per le categorie giovanili e più anziane, alle 16:30 quelle principali. A fine gara tutte le premiazioni e saranno veramente tante.

Per informazioni: Asd Dragonero, tel. 347.7839404, www.dragonero.org