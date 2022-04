Tutti a tavola: oggi, 6 aprile, è il Carbonara day!

Per tutti i buongustai, preparate il tovagliolo in stile cartoni animati: finalmente c’è pane, o meglio pasta, per i vostri denti. Oggi, 6 aprile, è il Carbonara day! Seconda nella classifica dei piatti più amati dagli italiani, dopo la lasagna e prima delle tagliatelle. Terza, dopo la pizza e la lasagna, nella classifica dei piatti tipici italiani più conosciuti al mondo. La Carbonara è un’autentica star, ma anche portatrice di alcuni misteri.

Sono infatti un paio le maggiori teorie riguardo la sua nascita; una sostiene come la carbonara sia una sorta di evoluzione della “Cacio e pepe”, in quanto nata grazie ai carbonari che portavano gli ingredienti principali della ricetta nei propri tascapani. L’altra teoria è che sia nata per mano di un cuoco sconosciuto il quale, durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizzò bacon e uova dei soldati americani per condire la pasta.

Non resta allora che celebrare questa ricorrenza con un bel piatto di carbonara, seguendo la ricetta perfetta. Mettete 200 g di guanciale tagliato a dadini in una padella antiaderente e fate rosolare finché il grasso non si scioglie. Versate in un recipiente 4 uova e un tuorlo, aggiungete 150 g di pecorino e una bella macinata di pepe. Sbattete energicamente.

Scolate 500 g di rigatoni al dente e saltateli in padella con il guanciale. Spostate la pasta e il guanciale in un ampio recipiente, unite la crema realizzata con le uova e il pecorino e mescolate. Impiattate e insaporite con altro pecorino e pepe. Fame eh?