“Il PNRR come opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile del territorio”: se ne parla ad Alba il 13 aprile

Da circa un anno il dibattito politico nazionale è fortemente condizionato dall’avvio del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza; nel contempo questo documento strategico dovrebbe costituire l’elemento cardine dell’azione di governo a tutti i livelli istituzionali.

Ma il P.N.R.R. saprà veramente rilanciare il paese dopo la crisi pandemica? Sarà reale strumento per la transizione ecologica? Favorirà il contrasto alle diseguaglianze? Di quali ricadute positive potrà godere il nostro territorio? E come verrà condizionata l’attuazione del Piano dalle drammatiche evoluzioni dello scenario internazionale a seguito della guerra in Ucraina?

I Circoli del Partito Democratico di Alba-Roddi, Diano d’Alba e Roero, per tentare di dare alcune risposte a questi interrogativi, organizzano un incontro pubblico sul tema “Il PNRR come opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile del territorio”.

Si confronteranno sull’argomento Maurizio Marello, consigliere regionale del Partito Democratico e Roberto Cavallo di cooperativa E.R.I.C.A..

L’incontro avrà luogo mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21 ad Alba presso la sala Riolfo (cortile della Maddalena)