Volley A2M, domani sera il recupero Porto Viro-Cuneo: vincere per sperare nel 2° posto. Tallone: "Prioritari i 3 punti" (VIDEO)

Con la partita di domani sera (20.30) a Porto Viro si chiude per Cuneo la regular season del campionato di serie A2 Credem Banca. Il match è valido quale recupero della 25ª giornata, rinviato il 27 marzo scorso per la positività al Covid-19 di alcuni giocatori rodigini.

Non sarà l'unica partita quella che si giocherà domani sera in Veneto: contemporaneamente a Porto Viro-Cuneo scenderanno in campo anche Lagonegro-Motta di Livenza (altro recupero del penultimo turno, nel quale "ballano" le posizioni tra la sesta e l'ottava piazza), Cantù Brescia e Ortona Castellana Grotte (le due squadre di casa, insieme con Porto Viro e Siena si giocano la categoria), ma soprattutto Santa Croce-Siena, partita dalla quale passa l'eventuale piazza d'onore della BAM Acqua S. Bernardo in regular season.

La classifica (vinta in anticipo da Bergamo che ha chiuso con 60 punti) al momento vede al secondo posto i Lupi, con 47 punti e subito dietro Cuneo con 46. Dunque, in caso di vittoria piena a Porto Viro, gli uomini di Roberto Serniotti dovranno inevitabilmente attendere il risultato del derby toscano per conoscere il loro destino nei playoff.

Chiudere secondi o terzi farebbe una bella differenza: non per la squadra che i cuneesi dovranno affrontare nei quarti di finale, per arrivare alla fine è necessario confrontarsi e battere tutti, bensì per il fattore campo. In caso di piazza d'onore, infatti, l'eventuale "bella" della semifinale si giocherebbe al palasport di Cuneo. Con annessi e connessi facilmente intuibili.

Ma prima bisognerà battere innanzitutto Porto Viro e la Delta Group è una squadra strana. Capace di inanellare prestazioni inguardabili come quella offerta all'andata contro Cuneo dove praticamente non ci fu partita, ma anche di trasformarsi e diventare un osso duro. La dimostrazione è stata la prova di orgoglio che gli uomini di Nicola Baldon hanno sfoggiato nella semifinale di Coppa Italia, sempre al palasport di San Rocco, nella quale dopo esseri imposti nel set d'apertura hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi piemontesi fino alla fine.

E domani sera Porto Viro, più temibile tra le mura amiche, avrà mille e più motivi per non fallire: una sconfitta contro Cuneo, per i rodigini significherebbe quasi certamente l'addio alla serie A2 dopo una sola stagione.

"Vogliamo i tre punti, poi vedremo se saremo secondi o terzi, ma per noi quello è un discorso secondario - dice il giovane schiacciatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Alessio Tallone, nel presentare la partita ai nostri microfoni - loro sono giocatori esperti e di qualità, inoltre hanno l'acqua alla gola. Noi dobbiamo solo credere nei nostri mezzi, giocando come sappiamo fare, e riusciremo a portare a casa il risultato".

Alessio Tallone ci parla anche delle ultime due partite giocate e vinte con Lagonegro e Mondovì, oltre ad una riflessione sulla sua stagione che vi proponiamo nel video a seguire.

Ricordiamo che sarà possibile seguire la diretta streaming della partita Delta Group porto Viro-Acqua S. Bernardo Cuneo sul canale YouTube Volleyball World al seguente URL: https://www.youtube.com/watch?v=v1MbynTdCRg