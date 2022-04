A Villa Cornarea di Canale una personale dell'artista tedesco Reinhard Fescharek, per la prima volta in Italia

Le opere di Reinhard Fescharek, eclettico artista tedesco che si divide tra la Germania e la Francia, saranno in mostra presso Villa Cornarea, in via Valentino 150 a Canale, dal 9 aprile al 7 dicembre 2022.

Una personale, la sua prima in Italia, che indaga il rapporto dell’artista con la materia, grande protagonista delle sculture esposte, di cui Reinhard accoglie e amplifica tutte le peculiarità.



La mostra espone opere sia in legno massello, un materiale proveniente da alberi tagliati più di 20 anni fa che, per sua stessa natura, conferisce unicità alle diverse opere attraverso le venature e le diverse figure che emergono al taglio, sia in bronzo, la cui patinatura è sempre frutto di grande cura e attenzione, proprio perché ogni copia mantenga la sua specificità.

Questo il fil rouge della personale: indagare il lavoro artistico di Reinhard degli ultimi 30 anni e la sua capacità di esaltare luci, ombre e spazialità dell’arte figurativa che predilige.



Reinhard Fescharek giunge alla sua prima mostra in Italia dopo essere stato protagonista di diverse personali e collettive in Germania, Francia e Austria, e dopo aver ottenuto molteplici riconoscimenti per il suo lavoro scultoreo.





Ingresso libero su appuntamento

Lunedì 9 aprile – mercoledì 7 dicembre 2022

Orari e ingresso mostra:

Lunedì - sabato: dalle ore 10,30 alle ore 18,00

www.villacornarea.com - info@villacornarea.com

Chi è Reinhard Fescharek



L'artista è un autodidatta che ha negli anni sviluppato il suo talento artistico parallelamente alla sua attività professionale di medico e manager in aziende farmaceutiche globali.

Dopo aver terminato la scuola di medicina a Homburg/Saarbrücken, in Germania, ha lavorato per diversi anni negli ospedali francesi.

Prima di iniziare la sua lunga carriera nell'industria farmaceutica - dal 1987 fino alla fine del 2018 - ha trascorso due anni in Benin/West-Africa come co-direttore di un centro medico rurale e coordinatore medico di un progetto di sviluppo a livello nazionale per conto della Germania - Servizio volontario.



Dal 2019 si è ritirato dalla sua carriera di successo in posizioni dirigenziali di primo piano e lavora con piena dedizione come scultore/designer.

Vive sia a Marburg/Germania che a Fayence/Francia (Provenza).