Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘L’Eneide di Didone’ di Marilù Oliva

Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe di cui lei ha udito cantare le gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi storie d’amore, tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di Virgilio. Ma c’è una voce da cui non l’abbiamo mai sentita narrare: quella della protagonista, Didone stessa, donna forte e sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che sappiamo.

Per Marilù Oliva, raccontare la storia di Didone è un pretesto per parlare della condizione femminile, senza però piangersi addosso, nemmeno per un momento. Ma il quadro degli eventi è dominato dalle tensioni di guerra. Chi ha una qualche familiarità con l’opera di Virgilio, sa bene quante pagine l’autore abbia dedicato ai conflitti, alle battaglie. Come non pensare a quello che sta succedendo in questi giorni? Didone era una donna pratica che amava impugnare la spada, ma disponibile ad un accordo di pace, se equo e giusto.