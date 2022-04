Al giardino naturale della LIPU di Cuneo una importante mostra sulla risorsa suolo e sulla sua salvaguardia

Il Giardino Naturale della LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli - di Cuneo su Viale degli Angeli è sede, fino al prossimo mese di giugno, di una mostra molto particolare: un percorso espositivo laboratoriale a tema "suolo" dal titolo “Dalle profondità della terra alla luce del Sole”.

Il progetto, ideato e realizzato da Legambiente Cuneo, beneficia del finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed è ospitato, come detto, dalla LIPU presso il proprio giardino.

Attraverso esperimenti, installazioni e cartellonistica semplice e dettagliata, la mostra accompagnerá i visitatori alla scoperta delle straordinarie e uniche proprietà del suolo, sottolineando in modo assoluto la necessità della sua più ampia salvaguardia.

L'idea nasce dalla esigenza di informare e formare i cittadini di tutte le età sulla importanza di un bene spesso trascurato e molte volte ignorato o relegato al ruolo di presenza costante ma di secondo piano nella vita quotidiana.

Da un sottile e fragilissimo strato di materia organica dipende infatti, al pari dell'acqua e dell'aria, l'esistenza dell'intero ecosistema e dunque dello stesso essere umano.

Il suolo è una pellicola che ricopre il pianeta ricca di organismi ed enormemente viva. Rappresenta la base essenziale per tutti gli ecosistemi terrestri e dunque per tutti gli organismi vegetali e animali.

Scorte di acqua dolce, foreste, cibo...praticamente tutte le risorse alla base dell'esistenza dipendono dal suolo.

La mostra è curata per Legambiente dalla dottoressa Nadia Garnero, verrà inaugurata sabato 9 aprile in Viale degli Angeli 81 e sarà fruibile da tutta la popolazione, in particolare dalle scuole di Cuneo e della provincia, per il taglio specificatamente didattico e interattivo.

Nadia Garnero, classe 1984, è laureata in biologia dell'ambiente e del lavoro. È stata impiegata nel settore ricerca e analisi presso il Gruppo Marcopolo Engeneering di Borgo San Dalmazzo dal 2009 al 2014. Oggi è docente, oltre ad essere attivamente impegnata con l'associazione Legambiente circolo di Cuneo e LIPU Cuneo in programmi di educazione ambientale. È stata responsabile, tra gli altri, del progetto "Cuneo Nido della biodiversità", premio Bellezza Italia ed è curatrice responsabile del progetto "Dalle profondità della terra alla luce del Sole”.

Per Silvio Galfrè, della LIPU di Cuneo:" è stato un piacere trovare una collaborazione con Legambiente su un tema così importante. Ed è un orgoglio per tutto il collettivo che la mostra possa essere ospitata nei nostri spazi naturali!"

Bruno Piacenza di Legambiente afferma in modo netto che il suolo è "La risorsa più importante per la vita sulla Terra per gli esseri umani e tutte le altre forme di vita animale e vegetale. Ovviamente solo per gli scienziati che se ne occupano perchè per quasi tutti i cittadini, e soprattutto per gli amministratori locali, il suolo è una risorsa solo quando viene distrutto per sempre con la cementificazione. Le mucche non mangiano cemento ci ricorda Luca Mercalli in un prezioso libro di qualche anno fa; pertanto bisogna battersi per evitare il suo consumo e informare e formare le giovani generazioni della sua centralità . Ecco l'importanza dei laboratori sul suolo che Lipu e Legambiente con il supporto della Fondazione CRC propongono per gli allievi delle scuole primarie e secondarie."

L'appuntamento per tutta la cittadinanza è dunque per sabato 9 aprile alle ore 14,30 al giardino LIPU di Viale degli Angeli, mentre le scuole che volessero prenotare una visita possono rivolgersi a: cuneo@lipu.it