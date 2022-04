Alba, come sarà piazza Michele Ferrero? Al Sociale anche il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze

L’Amministrazione comunale di Alba ha dato il via ai lavori per il rifacimento della centralissima piazza Michele Ferrero.



Il progetto del nuovo assetto della piazza e della nuova fontana sarà svelato al pubblico in una serata aperta alla cittadinanza che si terrà martedì 12 aprile alle ore 20.30 nel Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.



La serata, moderata dalla giornalista Valentina Tosoni, vedrà alternarsi sul palco il sindaco Carlo Bo insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’assessore al Turismo e agli eventi Emanuele Bolla e all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio, il direttore dell’Ente turismo Langhe Monferrato Roero Mauro Carbone, la presidente dell’Ente Fiera di Alba Liliana Allena, il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze Arturo Galansino, la produttrice vinicola impegnata in numerosi progetti d’arte contemporanea Roberta Ceretto, il giornalista Nicolas Ballario insieme con l’artista Valerio Berruti.



Per partecipare sarà sufficiente accreditarsi online al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9k76ngT4jn7sp45DfR_211tOKamLKaWZHkh4Uc5eOYAy2Aw/viewform.



Il sindaco Carlo Bo spiega: “Questa serata sarà un importante momento di condivisione e di partecipazione rivolto agli albesi. Presto la piazza sarà riconsegnata alla città nel pieno della sua bellezza ed ospiterà una nuova fontana, un’opera d’arte dal valore internazionale. Al Teatro Sociale sveleremo i dettagli di questo progetto che continuerà a far parlare di Alba e della sua capacità di guardare al futuro con speranza”.