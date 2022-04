Borgo San Dalmazzo celebra il Convivium quaresimale “di magro” ed il rinnovo del Gran Siniscalcato

La tradizione dell’Helicensis Fabula prevede che la quinta domenica di Quaresima sia il momento destinato alla celebrazione del Convivium “di magro”.

Dopo il Convivium Magnum “ristretto” dello scorso dicembre, è tornato anche l’importante appuntamento primaverile della Consociazione.

Il luogo scelto per l’occasione, il Ristorantino Gnün Sens di Borgo San Dalmazzo, dove all’ora del mezzodì i Fratelli Vallati ci han accolto con una selezione di piatti a base di pesce che ha ricevuto l’apprezzamento convinto dei commensali.

Previste nell’ambito della giornata, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Gran Siniscalcato. I Consoci presenti ai lavori conviviali hanno scelto per il prossimo triennio Sergio Cavallo e Fabio Armando, confermati nel ruolo di Gran Siniscalco e Gran Balivo ed Enrico Cavallera, neo eletto Gran Siniscalco.

“La pandemia ha lasciato scorie ovunque – interviene Sergio Cavallo, confermato Gran Siniscalco – in particolare nell’ambito delle consociazioni enogastronomiche come l’Helicensis Fabula”.

“Sono contento – precisa Cavallo – per la ripresa della nostra attività, pur con tutte le limitazioni previste dalle norme di legge, per il Convivium “ristretto” celebrato il 5 dicembre scorso e per quello “di magro” di oggi”.

“Vogliamo tornare – sottolinea Sergio Cavallo – a vivere i nostri momenti di aggregazione tra di noi e con le consociazioni “in Fratellanza ed Amicizia”, per consolidare sempre di più i rapporti in essere da anni”.

“La mia conferma a Gran Siniscalco e quella di Fabio Armando a Gran Balivo è un segno che mi riempie d’orgoglio per l’amicizia che ci unisce; la nomina dell’amico Enrico Cavallera a Gran Siniscalco sarà utile per la prosecuzione dell’attività sociale”.

I presenti hanno espresso il proprio ringraziamento per l’attività svolta nel precedente mandato da parte di Francesca Maria Spatolisano, Gran Siniscalco uscente; un forte ringraziamento ai mass media per lo spazio concesso alla nostra amata consociazione, in particolare agli amici borgarini Teresita Soracco e Piergiorgio Berrone ed a tutti gli altri giornalisti e testate “Amiche dell’Helicensis Fabula”.

La Consociazione Helicensis Fabula, è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a "mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.