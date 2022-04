Bra investe in sicurezza: nuove telecamere tra piazza Roma, piazza XX Settembre e gli ingressi in città da Torino

Tre nuove postazioni di telecamere stanno per essere installate ai piedi della Zizzola. Una verrà posata in piazza Roma, una nella zona di piazza XX Settembre e un’ultima, provvista di lettura targhe, in uno degli ingressi della città da Torino.

In questo modo, saranno più di 70 le telecamere presenti sul territorio cittadino, tenendo conto che alcuni punti sono sorvegliati da più di un occhio elettronico.



Commenta il vicesindaco Biagio Conterno, delegato alla Polizia Locale: "Proseguiamo il programma iniziato qualche anno fa: l’obiettivo dell’Amministrazione è dotare tutti gli ingressi e le uscite della città con sistemi di lettura targhe. Ricordando che il ponte di Via Cuneo è già presidiato, nei prossimi anni metteremo un’ulteriore postazione in direzione Cavallermaggiore o Fossano/Cuneo oltre la rotonda di via Rosselli. L’attenzione alle zone più importanti della città non esclude quella verso altre più centrali".



Sempre nell’ambito della sicurezza, per quanto riguarda i prossimi mesi, Conterno aggiunge: "Con l’arrivo della stagione primaverile-estiva, si rinnoverà l’impegno della nostra Polizia Locale in alcune sere, non solo nei weekend, come avvenuto negli anni scorsi".