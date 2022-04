'Guarda! Si muove' e 'Cosa ci fa nel quadro?': il Mallé di Dronero protagonista di due importanti iniziative

Due importanti iniziative vedono coinvolto in questi giorni il museo civico Luigi Mallé di Dronero.

Oggi, giovedì 7 aprile, nell'ambito dei corsi Unitre Cuneo, alle ore 15.30 presso il teatro Toselli di Cuneo si parlerà di "Guarda! si muove", l'importante progetto realizzato dal museo dronerese

Nel 2020, per celebrare i 25 anni di apertura del museo ed i 100 anni dalla nascita del suo fondatore Luigi Mallé, l’ente gestore Espaci Occitan lo aveva avviato.

Si tratta di un progetto realizzato con il supporto finanziario della Fondazione CRC di Cuneo nell’ambito del bando “Musei da vivere” e con il sostegno del Comune di Dronero e della Regione Piemonte.

Utilizzando la tecnologia, un nuovo modo di guardare l'arte. Questo pomeriggio in teatro verranno proiettate 11 mini registrazioni sui diversi aspetti del progetto, che ha visto coinvolta in maniera attiva la comunità con un approccio “human-centered”: metodo basato sul coinvolgimento attivo dei visitatori del museo Mallé nella co-progettazione di un prodotto culturale pensato ‘con’ e ‘per’ le persone.

Il gruppo di lavoro è stato guidato da Ivana Mulatero, ideatrice del progetto e curatrice del museo, insieme alla professionista delle tecnologie di animazione digitale Alice Gallouin, titolare della Società Anima con sede a Cuneo. La società Anima in partnership con Espaci Occitan, soggetto capofila del progetto, e con i partner di progetto - Alliance Francaise di Cuneo, la Fondazione Peano e il Centro Studi Piemontese di Torino hanno sviluppato una progettualità condivisa in tutte le varie fasi.

'Cosa ci fa nel quadro? Misteri e segreti in punta di matita'. Domenica 10 aprile, alle ore 16, tornerà invece al museo Mallé l'iniziativa che vede protagonisti i bambini dai 6 ai 14 anni in più di 50 siti culturali del Piemonte.

Attraverso l’attività di esplorazione, un kit di matite e pennarelli, i giovani potranno scoprire in maniera speciale il museo, disegnando i personaggi più caratteristici e dando così forme e nuovi colori al patrimonio culturale e artistico del nostro territorio.

Nata nel 2014, l’iniziativa è organizzata da Abbonamento Musei Torino Piemonte, il progetto dell’Associazione Torino Città Capitale Europea in collaborazione con i musei piemontesi e si rivolge ai

giovani, facendo vivere a loro un’esperienza insolita e divertente all’interno dei siti culturali della Regione.

"Molto più di un laboratorio museale" - commenta la curatrice Ivana Mulatero - "l’iniziativa è un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del territorio, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno, che diventa non solo tecnica, ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori."

L'iniziativa 'Cosa ci fa nel quadro? Misteri e segreti in punta di matita' è gratuita, ma è consigliata la prenotazione a museo.malle@comune.dronero.cn.it oppure telefonicamente al numero 347 8878051.