"Preziosi e indispensabili": il grazie ai tantissimi volontari degli hub vaccinali della provincia

Un grazie forte e chiaro all'immenso lavoro del mondo del volontariato in questi due anni di pandemia. Dalla consegna a casa della spesa e dei medicinali al trasporto delle persone fino all'enorme impegno negli hub vaccinali, da Cuneo a Borgo San Dalmazzo, da Fossano a Savigliano a Saluzzo fino a Mondovì e Ceva.

Una presenza costante, gentile e discreta, sette giorni su sette, 12 ore al giorno, con turnazioni anche complesse da organizzare. Ben 44 le associazioni coinvolte. Senza dimenticare gli Alpini della Caserma Vian di Cuneo, dove è stato aperto il Centro vaccinale del Santa Croce.

A tutti loro i due direttori generali dell'Aso Santa Croce e Carle Elide Azzan e dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra hanno consegnato un attestato di riconoscimento per il preziosissimo supporto ricevuto. Al tavolo istituzionale anche il direttore amministrativo della Cn1: "Questi due anni hanno stravolto le nostre vite e portato sofferenza in tante famiglie. Ma non hanno fermato la solidarietà. Siete stati straordinari, avete anche rischiato in prima persona. Non eravate obbligati a farlo. Mentre ci sentiamo obbligati noi a dirvi grazie".

Il dottor Guerra ha evidenziato l'enorme impegno per l'azienda che dirige e il grandissimo sforzo messo in campo dal personale sanitario nella gestione anche degli hub vaccinali. "Senza voi volontari non sarebbe stato possibile ottenere un risultato così straordinario: la nostra provincia è tra le più virtuose in Italia per copertura vaccinale".

La dottoressa Azzan ha invece evidenziato la grande importanza della rete. "Non bastano i medici e i servizi ospedalieri, serve una rete, che coinvolga tanti soggetti e che funzioni. Ha funzionato benissimo e voi ne siete stati parte fondamentale. Non possiamo ancora cantare vittoria, ma se le cose stanno andando decisamente meglio è grazie ai vaccini".

Ai volontari anche il grazie della dottoressa Basso, responsabile delle professioni sanitarie dell'Asl Cn1. "Grazie davvero. E' stata un'esperienza anche arricchente, nonostante tutto. Ed è ciò che rimane nel cuore".

Per il Comune di Cuneo, che ha patrocinato e ospitato l'evento nel Salone d'Onore del Municipio, era presente l'assessore Domenico Giraudo, che non ha voluto far mancare il grazie dell'amministrazione al mondo del volontariato per l'enorme sforzo profuso in questi due lunghi e difficili anni di pandemia.