La comunità di San Chiaffredo raccoglie donazioni per l'Ucraina

L'iniziativa è nata da un gruppo di famiglie di San Chiaffredo che ha deciso di aiutare concretamente la popolazione ucraina in fuga dal loro paese.

I canali per poter donare sono l’IBAN Banca CRF, IBAN IT45 G061 7046 8900 0000 1622 256 dedicato all’iniziativa della Pro Loco di San Chiaffredo, Satispay per le donazioni digitali e le scatole raccolta contanti distribuite alle attività commerciali di San Chiaffredo.

"Siamo un piccolo paesino diviso in due comuni che in questa iniziativa ha unito le forze e scelto di aiutare concretamente la popolazione ucraina in serie difficoltà".