Le sigle ambientaliste contro il ritorno estivo di Cuneo Illuminata: "Il Comune incentivi il risparmio energetico"

"Ci chiediamo: l’Illuminata per festeggiare che cosa in questo tragico momento? La pandemia che continua a mietere vittime? La drammatica, inaccettabile guerra nel cuore dell’Europa? La crisi climatica conseguenza dei gas serra che mai come in questo periodo, complice anche la guerra in Ucraina, vengono liberati in atmosfera?"

Le domande sono rivolte al sindaco di Cuneo Federico Borgna, e arrivano dalle associazioni ambientaliste cuneesi tramite una lettera firmata da Bruno Piacenza (Legambiente Cuneo), Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo), Silvio Galfrè (LIPU Cuneo), Albino Gosmar (Cuneo Birding) e Alberto Collidà (Italia Nostra Cuneo). Riguardano la decisione di proporre, nel 2022, due appuntamenti dell'Illuminata: l'evento estivo classico - seppur, a detta degli organizzatori, in modalità completamente diversa da quella a cui siamo tutti abituati - e quello invernale, "IllumiNatale".

"La cosa ci preoccupa non poco per tutta una serie di motivi - si legge nella lettera - . Innanzitutto per l’epidemia da Covid 19 tutt’altro che debellata, anzi in significativo aumento. Organizzare eventi che richiamano migliaia di persone, anche se all’aperto, non ci sembra opportuno. Il sindaco è responsabile della salute pubblica dei cittadini; quindi è essenziale evitare ogni possibile rischio di contagio. In secondo luogo ci sembra fuori luogo in questo momento di crisi energetica ed ambientale proporre un evento che determina un elevato consumo di elettricità. Anzi sarebbe opportuno che il Comune si facesse parte diligente nel ridurre i consumi energetici non solo negli edifici di sua proprietà, ma anche nell’illuminazione pubblica che andrebbe drasticamente ridimensionata".

Si propone di permettere ai cuneesi di riappropriarsi del buio e contemplare le stelle, anche in città. Cuneesi che, alla notizia del procedere dei lavori per l'organizzazione dei due eventi, non si sono risparmiti nel commentarla. Una polarizzazione d'opinione che l'evento luminoso ha scatenato sin dalla sua prima edizione.

"Crediamo che l’Amministrazione comunale dovrebbe in tutti i modi incentivare il risparmio energetico, là dove è possibile farlo, anche per ragioni educative" concludono infine le sigle ambientaliste.