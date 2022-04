Maria Paola Longo presenta "949 giorni" alla biblioteca di Trinità

Sarà ospite del Comune di Trinità giovedì 7 aprile alle 21 presso la biblioteca civica, la professoressa Maria Paola Longo, docente e dirigente scolastica in pensione, autrice, per l'editore Araba Fenice, del libro "949 giorni".

"Questa è la terza presentazione in tutto" - sottolinea - "Certo il periodo in cui è stato pubblicato non ha favorito un fiorire di eventi, causa pandemia. Proprio da Triinitá peró avrei intenzione di ripartire, o per meglio dire: di partire. "

Dopo lo sbarco in Normandia e la conseguente sconfitta, gli italiani vengono trascinati dai tedeschi verso l'ultimo spazio non ancora conquistato dagli Alleati.

Maria Paola Longo, sulla scrittura: "Scrivere mi piace molto e in passato mi sono cimentata in brevi storie e prose di lunghezza molto limitata. Questo è il mio primo romanzo e altro materiale è nel cassetto. Mi piace dedicare il giusto tempo ad ogni progetto. In particolare questo libro mi sta a cuore per i tratti legati alla mia storia personale e anche perché parla di una vicenda molto poco affrontata in letteratura e in narrativa storica."