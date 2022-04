Mondovì, tutte le modifiche alla viabilità in vista della Fiera di Primavera

In vista della fiera di Primavera che si svolgerà a Mondovì sabato 9 e domenica 10 aprile la viabilità nel rione Breo verrà modificata come segue:

•l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in ponte Ripe, ponte Silvestrini prossimità p.le Giardini, via Beccaria altezza civico 35, piazza C. Battisti, piazza S. M .Maggiore prossimità via Prato, p.le Unità d’Italia, nella parte interclusa tra la bretella di via Einaudi ed il camminamento pedonale di via Vittorio Veneto, piazza della Repubblica nella parte antistante il viale alberato, come da segnaletica stradale posta in loco, dalle ore 18:00 del 07.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza C. Ferrero, dalle ore 07:00 del 08.04.2022 alle ore 18:00 del 11.04.2022;

•l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Roma, dalle ore 08:00 del 08.04.2022 alle ore 12:00 del 11.04.2022;

•l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza C. Battisti, dalle ore 14:30 del 08.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzetta Levi, dalle ore 14:00 del 08.04.2022 alle ore 24:00 del giorno 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza della Repubblica e piazzale Unità d’Italia dalle ore 8:00 del 08.04.2022 alle ore 24:00 del 12.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via L. Einaudi, ponte Cavalieri d’Italia, piazza Fontana, via Manessero, corso Statuto, piazza Ellero (parte viabile) e via Durando nel tratto in corrispondenza di p.zza della Repubblica, dalle ore 20:00 del 08.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzale Itis (area antistante istituto scolastico), dalle ore 13:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022, eccetto i veicoli dell’utenza del rione Breo, i quali dovranno esporre in modo visibile ed inequivocabile il proprio pass e/o ricevuta abbonamento parcheggio multipiano Quartiere;

• l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Ellero, ponte Ripe, via P. Silvestrini, via Beccaria, via Soresi (parte in prossimità di via Beccaria), vicolo Martinetto, via Cigna, largo Mons. Roatta, via Meridiana, piazza San Pietro, via S. Agostino, piazza Mons. Moizo, via Piandellavalle, piazzetta Comino, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Sant’Arnolfo, via Alessandria, via della Funicolare, via San Francesco d’Assisi, via Baruffi, piazza Martiri della Libertà, via S. Lorenzo, vicolo Borgheletto, via Rosa Govone, via Biglia e via Gioda dalle ore 5:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in ponte Ripe e via P. Silvestrini dalle ore 6:00 del giorno 09.04.2022 alle ore 20:00 del giorno 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in piazza Ellero, piazza C. Ferrero, via Beccaria, vicolo Martinetto, via Cigna, largo Mons. Roatta, via Meridiana, piazza San Pietro, via S. Agostino, piazza Mons. Moizo, via Piandellavalle, piazzetta Comino, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Sant’Arnolfo, via Alessandria, via della Funicolare, via San Francesco d’Assisi, via Baruffi, piazza Martiri della Libertà, via S. Lorenzo, vicolo Borgheletto, via Rosa Govone, via Biglia e via Gioda dalle ore 9:00 del giorno 09.04.2022 alle ore 20:00 del giorno 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Durando, dalle ore 5:00 alle ore 24:00 del 10.04.2022;

• l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 5:00 alle ore 24:00 dei giorni 09 e 10.04.2022 in via del Viadotto nel tratto antistante il civico 19;

• dalle ore 5:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022: DIVIETO DI TRANSITO in via Soresi, eccetto i veicoli dei residenti ed aventi diritto, per i quali è consentito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE con ingresso e uscita da piazza Toscana e DIVIETO DI ACCESSO su via Beccaria;

•dalle ore 5:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022: DIVIETO DI ACCESSO su via Beccaria, per il traffico veicolare di vicolo del Teatro e via Trona, per il quale è consentito l’accesso ed il recesso da via Cottolengo;

•dalle ore 5:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022: DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza Toscana e piazza San Pietro per il traffico veicolare dei residenti / domiciliati in via Cottolengo e DIVIETO DI ACCESSO su piazza San Pietro;

• dalle ore 5:00 del 09.04.2022 alle ore 24:00 del 10.04.2022: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Perotti (tratto compreso tra Ponte Madonnina e Ponte Borgato), per consentire la fermata bus urbani, extraurbani e scolastici;

• che nei giorni 09 e 10.04.2022 siano riservate le seguenti aree destinate alla sosta dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili (come segnaletica provvisoria posta in loco): via Santuario nel tratto compreso tra piazza Santa Maria Maggiore e vicolo Bonada; via Vittorio Veneto nel tratto in prossimità dell’intersezione rotatoria di via Einaudi / via Cornice, come da segnaletica posta in loco; via f.lli Durando nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 8; via Silvestrini altezza intersezione piazzale Giardini, come da segnaletica posta in loco;

•nelle aree indicate nei punti precedenti DOVRA’ SEMPRE ESSERE GARANTITA UNA CORSIA DI MARCIA per il transito di mezzi di Polizia e di soccorso (H24); nelle aree di cui ai precedenti punti, SARA’ CONSENTITO IL TRANSITO ai veicoli del comune di Mondovì a servizio della fiera e/o ditte incaricate, residenti, domiciliati, utilizzatori di autorimesse, aventi diritto, operatori fieristici ed utenza parcheggi area Besio (per quest’ultimi obbligo di accesso e recesso da ponte Madonnina / via Calleri), fino alle ore 9:00 del 09.04.2022, dalle ore 20:00 del 09.04.2022 alle ore 9:00 del 10.04.2022 e dopo le ore 20:00 del giorno 10.04.2022 (sempre se tecnicamente possibile e a condizione che non si creino situazioni di pericolo o intralcio); per l’utenza del parcheggio Quartiere, sempre con obbligo di accesso e recesso da ponte Madonnina / via Calleri, saranno consentiti l’ingresso e l’uscita sino alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 13:30 del giorno 09.04.2022, dalle ore 20:00 del 09.04.2022 alle ore 9:00 del 10.04.2022 e dopo le ore 20:00 del giorno 10.04.2022;

• dalle ore 9:00 del giorno 09.04.2022 alle ore 20:00 del giorno 10.04.2022 venga istituito il DIVIETO DI ACCESSO PEDONALE nel camminamento e sulla scala di collegamento tra via Vittorio Veneto e piazzale Unità d’Italia; qualora i parcheggi di piazzale Giardini e via Silvestrini siano esauriti, istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in via Silvestrini per i veicoli provenienti da via N. Fracchia e via Nuova;

L'ordinanza dispone inoltre:

• che tutto il traffico veicolare leggero, nei giorni 09 e 10 aprile 2022, segua la seguente DEVIAZIONE: traffico proveniente da: Imperia/Savona/Ceva e diretto verso Autostrada/Torino/Cuneo: via Calleri - ponte Madonnina – via Perotti – via Aldo Moro – via Rosa Bianca – SP 5 – tangenziale SS 704;

• che tutto il traffico veicolare leggero, nei giorni 09 e 10 aprile 2022, segua la seguente DEVIAZIONE: traffico proveniente da: Autostrada/Torino/Cuneo e diretto verso Imperia/Savona/Ceva: piazza G. Mellano – via della Cornice – via Vittorio Veneto – via A. Moro – via Perotti - ponte Madonnina;

• che tutto il traffico veicolare pesante (superiore a 3,5 t), nei giorni 09 e 10 aprile 2022, segua la seguente DEVIAZIONE: traffico proveniente da: Imperia/Savona/Ceva e diretto verso Autostrada/Torino/Cuneo: SS 28 Sud – SP 36, traffico proveniente da: Autostrada/Torino/Cuneo e diretto verso Imperia/Savona/Ceva: piazza Mellano - via Vittorio Veneto - via Rosa Bianca – SP 5;

• che i divieti, gli obblighi, le prescrizioni, le limitazioni e le deviazioni sopra imposti, saranno collocati a cura del reparto Segnaletica del Comune di Mondovì almeno 48 ore prima dell’inizio della prescrizione; potranno essere anticipati, posticipati o modificati da parte del Comando Polizia Locale in funzione degli eventi che si presenteranno, per consentire la circolazione in condizioni di sicurezza ed al fine di salvaguardare e tutelare l’incolumità pubblica (soprattutto in relazione al numero di partecipanti);

• sia consentito il transito nelle strade interessate dai divieti ai mezzi di pronto intervento di FF.PP., Italgas, Enel, Trasporto medicinali, Istituti di Vigilanza ed altri eventualmente autorizzati dal Comando P.L.;

• nella presente ordinanza, per aventi diritto sono da intendersi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): residenti, domiciliati, proprietari e/o utilizzatori di autorimesse/garage, medici per visite urgenti, ecc…;

• che, per esigenze tecniche connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti di Polizia Locale o delle Forze dell’Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;

• che i responsabili e gli addetti al montaggio e smontaggio delle strutture, nonché al carico e scarico delle merci, delle attrezzature, ecc., dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone e/o cose e dovranno provvedere al rispetto delle normative vigenti relativamente alla sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

• che durante l’intera durata della manifestazione dovranno essere attuate le misure meglio specificate nel piano di sicurezza ed emergenza in particolare l’area interessata dalla medesima dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza;