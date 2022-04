Moretta rinuncia al Giro d'Italia U23. Il sindaco di Peveragno: "Nessun furto di tappa, i costi erano noti da tempo"

Non ci sta Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno, a passare da "ladro di tappa". E sottolinea come i costi, a carico dei Comuni, per essere città di partenza o di arrivo, sono sempre stati chiari ed esplicitati, fin dall'inizio.

20mila euro per la partenza; 30mila per l'arrivo. A cui va aggiunta l'Iva.

La polemica è stata scatenata nella giornata di ieri dal sindaco di Moretta Gianni Gatti, che ha inviato un comunicato stampa ai giornali dichiarando che il suo Comune avrebbe rinunciato ad essere città di arrivo di una tappa del Giro d'Italia Under 23, in programma il prossimo mese di giugno.

Motivo? Il continuo ritocco dei costi a carico del Comune e il "rilancio" da parte di Peveragno. Gatti ha voluto chiamarsi fuori da quella che ha definito "assurda corsa al rialzo".

Diversa, però, la versione del primo cittadino di Peveragno.

"Quando ho saputo che il Comune di Moretta avrebbe rinunciato all'arrivo, perché non avrebbe dato la copertura finanziaria, mi sono attivato per cercare degli sponsor e aggiungere la cifra di 10mila euro per essere tappa di arrivo e non più di partenza. Sapevo esattamente a cosa andavo incontro, come lo sapeva il sindaco Gatti. Ritenevo fosse importante salvare le tappe cuneesi e mi sono attivato. Non voglio passare per quello che ha fatto uno sgarro a qualcuno, perché non è così", spiega Renaudi. Che ribadisce: "I costi sono stati chiari fin da subito. Mi viene da pensare che Gatti non abbia trovato le coperture sperate. E abbia deciso di uscirne inviando quel comunicato stampa".

La conferma della conoscenza dei costi arriva anche da Marco Gallo, sindaco di Busca, e da Maurizio Paoletti, sindaco di Boves, entrambe città di partenza di due tappe. "I costi li abbiamo saputi fin da subito, quindi già molti mesi fa. Nessuna sorpresa o aumento dei costi in corsa".

Le tre tappe del Giro d'Italia U23 ci saranno, ma diverse da come erano state inizialmente programmate: non più la Pevaragno-Moretta, diventata invece la Busca-Peveragno, il prossimo 16 giugno. Il giorno dopo, il 17, ci sarà la tappa con partenza da Boves a arrivo al Fauniera e infine la Cuneo-Pinerolo.