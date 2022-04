Patrizia Manassero inizia la campagna elettorale positiva al Covid

Patrizia Manassero, ieri ufficialmente investita del ruolo di candidata della coalizione di centro-centrosinistra, è positiva al Covid. E' raffreddata e piuttosto stanca, ma in generale sta bene.

"In questi due anni l'ho sempre scampata. Mi tocca adesso, non ci voleva, ma pazienza. Comunque, non smetterò di lavorare. Lo farò da remoto, ormai ci siamo abituati".

La Manassero ne ha avuto conferma stamattina. Il marito era risultato positivo. Ieri per lei un tampone casalingo, positivo, poi quello in farmacia, negativo. Infine un altro tampone, sempre in farmacia, stamattina, con la conferma della positività. "Non ho mai abbassato l'attenzione, eppure sono stata contagiata".

Per il resto, tutta l'attenzione è rivolta alla campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno. "Il tempo stringe e c'è tantissimo lavoro da fare - ci dice. Sono stata scelta come candidato per il centrosinistra. Sono molto contenta, onorata ed emozionata e ho tutta la voglia di portare avanti la squadra e di farcela bene".