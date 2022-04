Saluzzo, nel parco Baden Powell l'oasi del progetto "+Api"

Ora tocca alla natura. I giardinieri della ditta «Vivai Superga» che gestiscono il “verde pubblico” comunale hanno preparato il terreno e provveduto alla semina.

Tra un paio di settimane inizierà a crescere l’«Oasi fiorita per la biodiversità» del progetto «+Api», promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la fondazione «Agrion» di Manta, a cui il Comune di Saluzzo ha aderito nei mesi scorsi. L’”isola felice” per api e insetti è stata realizzata nel centro storico, all’interno del parco «Baden Powell», di fianco alla chiesa di San Bernardo (e di fronte all’ex Scuola d’arte).

"L’appezzamento su cui è stata effettuata la semina – dicono gli organizzatori – con il sacco di semi fornito dal progetto “+Api” è stato delimitato con paletti e nastro perché da adesso in poi il terreno ha bisogno di tranquillità e riposo. Significa che niente o nessuno dovrebbe camminarci sopra. Nè bambini, e invitiamo genitori e nonni a controllare, nè cani che andrebbero dunque tenuti lontani e, possibilmente, al guinzaglio per estrema sicurezza".

A maggio sarà sistemata una targa fornita dal progetto «+Api» per mettere in evidenza l’oasi. Se non ci saranno “intoppi” meteo, a giugno è prevista la fioritura.