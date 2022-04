Si rinnova il direttivo del Centro d’incontro comunale di Bra

Tempo di elezioni per il Centro d’incontro comunale di via Montegrappa. L’appuntamento è per giovedì 5 maggio 2022, quando tutti gli iscritti saranno chiamati alle urne aperte nei locali del centro dalle 9 alle 17 per rinnovare il Comitato Direttivo e il Presidente del sodalizio.

Si voterà con due schede: una bianca che riporterà tre caselle per la scelta dei candidati al Comitato Direttivo e una colorata, con una sola casella per la scelta del Presidente. Gli elettori potranno riportare il nome oppure il numero di riferimento di lista dei candidati, o entrambi, purché non in contraddizione tra loro. Non è ammesso il voto per delega.

L’elenco dei candidati e i dettagli delle operazioni di voto sono affissi nel Centro di incontro e sono pubblicati anche sul sito web istituzionale www.comune.bra.cn.it, nella sezione “Persona/Volontariato/ Centro d’incontro”.