TabUi e Levaldigi volano insieme

TabUi vuole radicarsi ancora di più nel territorio piemontese e diventare allo stesso tempo una vetrina digitale completa, un punto di riferimento per i viaggiatori.

In quest’ottica è nata la collaborazione fra l’App di realtà aumentata e l’Aeroporto di Cuneo.

Spiega il ceo e fondatore di tabUi Giorgio Proglio: "Forniremo informazioni su questo scalo e cercheremo di farlo conoscere attraverso le sue destinazioni e i suoi servizi. Allo stesso tempo chi scaricherà l’App potrà iniziare a scoprire le meraviglie del territorio.

Cuneo rappresenta un punto strategico: sono facilmente raggiungibili la natura e le offerte enogastronomiche delle Langhe, la bellezza e le opportunità delle montagne, la storia e le tradizioni di una grande città come Torino, senza dimenticare che siamo vicini anche alla Liguria, al suo mare e alle sue ricchezze".

L’App tabUI, (termine che in piemontese identifica i cani da tartufo), è nata nel 2019 per far scoprire i gioielli del territorio piemontese grazie al “fiuto” delle nuove tecnologie digitali.

Dichiara Anna Milanese, direttore generale Aeroporto Cuneo: "Vogliamo poter offrire un’esperienza di viaggio sempre migliore ai nostri passeggeri, e la collaborazione con tabUi nasce con questo obiettivo, per facilitare e rendere immediata l’accessibilità alle informazioni turistiche fin dal momento del loro arrivo in aeroporto.

TabUi è uno strumento immediato per trasformare i passeggeri in turisti".