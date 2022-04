Torna il voucher vacanze: notti gratis o l'omaggio di un servizio turistico?

L'obiettivo è quello di far ripartire il turismo in Piemonte. Ma i fondi, manco a dirlo, sono pochi. Ecco perché l'idea del voucher vacanze 4x2 (quattro notti in albergo al posto di due), potrebbe essere sostituita da un pacchetto turistico che prevede l'omaggio di un servizio.

Lo dichiara Armando Erbì, direttore di Cônitours: “Ne stiamo discutendo con la Regione e facendo una riflessione. L'idea di allungare il voucher di una notte è buona, ma non è molto sostenibile, visto il basso budget residuale. Così abbiamo lanciato una proposta alternativa. Invece delle notti gratis, facciamo un pacchetto turistico regalando un servizio. Ad esempio un giro in canoa, una passeggiata naturalistica guidata, un ingresso termale, la ricerca del tartufo”.

La vecchia versione del voucher prevedeva la formula 3x1: tre notti al prezzo di una, con i titoli acquistati nel 2021 prorogati fino al 30 giugno 2022. Negli scorsi due anni sono stati venduti 53.665 tagliandi, sostenuti da un investimento di 6,5 milioni di euro che hanno generato una ricaduta di circa 50 milioni. Langhe Roero e Monferrato ma anche l’alto Piemonte (soprattutto il Lago Maggiore) sono state le mete più gettonate.

Un format vincente che tuttavia, nell'anno corrente, potrà disporre di fondi regionali limitati, pari a 1,2 milioni di euro. Con il rischio che i voucher si esauriscano troppo velocemente.

Tutti i 16 consorzi piemontesi hanno chiesto il ritorno del voucher, con una formula che favorisca maggiormente gli esercenti. Il format 4x2 prevederebbe una notte pagata dalla Regione, una dall’esercente e due dal cliente (anziché una come gli scorsi anni).

La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, visto che i nuovi voucher dovrebbero consentire le prenotazioni già a partire dal 1° luglio.

Questo è quanto campeggia sul sito della Regione: “Attualmente i voucher vacanza non sono più disponibili ma siamo in attesa di poterveli riproporre per il 2022”.

L'intenzione c'è. Restiamo in attesa.