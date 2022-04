"Ho lasciato che fosse il vento a condurre i miei sogni": a Dronero i funerali dell'escursionista e fotografo Bruno Rosano

Sono davvero tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, tante le persone addolorate per l'improvvisa morte ieri, mercoledì 6 aprile, di Bruno Rosano.

Nativo della borgata Pratorotondo di Acceglio, aveva 68 anni. Trasferitosi a Dronero da bambino, era però sempre rimasto profondamente legato all'Alta Valle Maira.

Le vette e quella particolare aria che si respira, i colori, i suoni della natura ed il suo silenzio: erano un'irrinunciabile esigenza per lui la montagna e, la fotografia, con cui in modo ammirevole sapeva fermare gli istanti.

Oltre ad essere un grande appassionato di montagna, escursionista e fotografo, Bruno Romano è stato anche divulgatore. "Charamaio mai en Val Mairo”, “Chappuei en val Maira” ed “Esquiar en Auta Val Maira” sono i titoli delle sue pubblicazioni. Inoltre calendari, con le fotografie dei punti più suggestivi e delle borgate.

"Ci sono cose in ogni uomo per le quali non basta una vita" - aveva scritto - "ci sono sogni che si inseguono da sempre e miraggi che non si ha il coraggio di toccare perché troppo vicini. Spesso non vediamo le cose belle perché siamo seduti sopra di loro, ci accorgiamo degli anni appena è tardi per festeggiarli ancora, sempre vorremmo gli attimi che, distratti abbiamo lasciato correre via. Per una volta mi sono fermato sulla soglia di casa, ho visto il lungo viale che scorre lungo la mia valle e sale CHAPPUEI, va lassù in alto fino agli ultimi monti, quelli dove sono nato.

Forse per i lunghi anni che ho sulle spalle o forse per i giorni troppo brevi che restano ancora, ho lasciato che fosse il vento a condurre i miei sogni, che il sole disegnasse oltre il mio sguardo le sue ombre, ed allora ho visto brillare la mia valle."

Resterà nel cuore della moglie Carla e delle figlie Marta e Silvia. Provenienti dall'abitazione in via Donne, i funerali di Bruno Rosano saranno celebrati domani, venerdì 8 aprile, alle ore 14.30 nella Parrocchia di Dronero. Seguirà il rito della cremazione nel cimitero di Bra.