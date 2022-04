7 Idee regalo per la festa del papà

È la festa del papà e tu non hai idee regalo per la festa del papà? O semplicemente vuoi fare un regalo a tuo padre che lo stupisca, ecco alcune buone idee che puoi trovare nel sito “Angolodelregalo” per renderlo felice e fargli apprezzare la tua sorpresa. O ti informi su dayitalianews.com oppure segui le nostre istruzioni.

Cassa di vino con grafica personalizzata

Hai un papà amante del vino e dell’estetica di una buona cassa porta vino? Questo è il regalo che fa per lui, potrai incidere sopra tutto quello che vuoi dedicargli, facendola incidere in tempi brevi.

Boccale di birra personalizzato Papà

Hai invece un papà appassionato di birra? Abbiamo anche un idea regalo perfetta per lui: un enorme boccale da poter riempire con la sua birra preferita, personalizzato con la scritta papà, che renderà la birra più buona ricordandogli del regalo dei figli! Perfetta per un papà che ama gustarsi una buona birra fresca!

Zainetto in tela personalizzato

Hai invece un papà più sportivo con uno zainetto sempre sulle spalle? Allora che ne dici di un bello zainetto personalizzato con le frasi e la grafica che più vuoi trasmettergli, un regalo utile che avrà sempre a portata di mano, comodo e casual per ricordarsi sempre di te!

Vassoio con stampa “We are family”

Ecco un'altra idea per stupirlo: cosa c’è di meglio di una colazione a letto? Un vassoio che per portarla! Ecco infatti un originale vassoio con sopra stampata la scritta “We are family” Così potrai approfittarne anche tu per farti portare la colazione a letto ogni tanto!

Accendino Star Personalizzato con Carte da Poker o Giappone o molto altro

Tuo papà è un fumatore che perde spesso gli accendini? Ecco un regalo perfetto per lui: un accendino con incisioni differenti a seconda dei gusti: Poker, Giappone, Mondo Sommerso e molto alto. E oltre ad accendere sarà anche un bellissimo pezzo da collezione con le sue incisioni caratterizzanti! Tuo papà non perderà mai più un accendino!

Coltello Antonini Old Bear personalizzato decorato

Ed ecco un regalo per dei papà veramente tosti! Un coltello non solo super affilato ma anche con meravigliose incisioni personalizzate sopra che lo renderanno unico nel suo genere. Un regalo ideale per un papà appassionato di caccia o pesca o ancora di raccolta di funghi! Sarà sicuramente un regalo apprezzato. Un regalo utile e originale!

Quaderno A5 in sughero personalizzato

Hai un papà pieno di impegni e super organizzato e vuoi che si ricordi di portarti a cena fuori ogni tanto? Ecco il regalo giusto! Un quaderno in sughero da poter personalizzare e rendere unico dove potersi appuntare tutti gli impegni, appunti o pensieri della giornata, per rendergli più facile il duro lavoro del papà!

Insieme a tutti i regali che ti ho elencato puoi trovarne tanti altri che si possono adattare al meglio come regalo per il papà come le classiche borracce, tazze e grembiuli personalizzati. Se non sei ancora convinto e vuoi cercare qualcosa di più visita il sito per vedere tutti i regali per la festa del papà o per qualsiasi ricorrenza e ricorda: festeggia il papà tutti i giorni!

</section>