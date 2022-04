Sono aperte le iscrizioni per il corso Tecnico Specializzato in Ospitalità Turistica organizzato da Agenform nell’ambito del progetto INTERREG ALCOTRA FORMEMO - Formazione ai mestieri di montagna e in attesa di riconoscimento da parte della Regione Piemonte.

Il percorso, a carattere sperimentale, ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti competenze professionali a carattere transfrontaliero, spendibili nel contesto del turismo e dei mestieri di montagna, con specificità relative alla conduzione dell’azienda multifunzionale montana e alla commercializzazione dei prodotti trasformati in azienda agricola e/o artigianale, con peculiarità tipiche del territorio transfrontaliero di riferimento.

La frequenza al percorso è gratuita.

Lo svolgimento del corso è previsto in Italia (Piemonte e Valle d’Aosta) e in Francia, con esperienze di alternanza tra i due paesi presso i partner di progetto AGENFORM, IAR e ENILV.

Per le sessioni formative in mobilità è prevista copertura delle spese di trasporto e soggiorno.

Il corso ha una durata totale di 600 ore (di cui 240 in stage) ed è rivolto a disoccupati ed occupati maggiorenni.

L’inizio del corso è previsto a fine Aprile 2022.

Per iscriversi: https://www.agenform.it/corso/39/Tecnico-Specializzato-in-Ospitalit%c3%a0-Turistica

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a progetti@agenform.it o telefonare a 0171.696147