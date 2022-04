Oro da investimento: cosa sapere per investire nel bene rifugio per eccellenza

Un ‘bene rifugio’ come tanti investitori sapranno è una tipologia di prodotto materiale che tende a mantenere nel tempo il proprio valore e che, anzi, potrebbe anche aumentarlo.

Non ci sono guerre, crisi economiche, smottamenti politici o inflazione che tengano, un ‘bene rifugio’ assicura nel tempo il possesso di un bene fisico di un certo valore e che potrebbe anche portare un certo ritorno finanziario.

Diverse modalità di investimento per l’oro

L’oro da investimento è senza ombra di dubbio il bene rifugio per eccellenza.

E perché investire proprio nell’oro?

Partiamo innanzitutto dal fatto che denaro e titoli finanziari sono beni immateriali soggetti ad alto rischio e a numerosi svantaggi come un default dello Stato, l’inflazione, fallimenti bancari o conflitti internazionali.

Per mettere al sicuro il proprio gruzzoletto bisogna innanzitutto diversificare gli investimenti, e una parte di essi deve necessariamente riguardare l’oro.

L’oro non subisce grosse svalutazioni nel tempo poiché il suo valore non dipende dalle banche, dalle aziende o dagli umori di uno Stato.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’oro da investimento è un bene rifugio accessibile ai più, non richiede infatti grandi esborsi di denaro e il suo valore è condiviso a livello globale, al di sopra delle monete dei vari Paesi, dei conflitti o dei crack finanziari.

Si può decidere di acquistare in maniera diretta l’oro, ma di solito è preferibile scegliere formati ridotti, massimo 100 grammi, più rivendibili e con maggior mercato rispetto al lingotto da un chilo (che richiede anche un investimento importante).

I gioielli sono un altro ottimo modo per investire sull’oro: molti uniscono due beni rifugio, ovvero il metallo e le pietre preziose.

Per l’investimento in oro fisico, è molto importante rivolgersi a aziende affidabili e dalla comprovata esperienza nel settore, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti se non addirittura vere e proprie truffe.

Per i piccoli e i grandi investitori, Orocash può tendere la mano e consigliare circa il bene rifugio migliore del momento e in base alle proprie possibilità; oro, pietre preziose e oggetti da collezione.

Si può anche investire senza acquistare direttamente, come i fondi di investimento ETF che si basano sull’andamento del prezzo dell’oro.

Meglio comunque optare per gli ETF che si basano sulle riserve auree delle società che li emettono.

Altri beni rifugio

Oltre all’oro, è importante sapere che esistono altri beni rifugio. Vediamo quali sono i principali:

Oltre all’oro già menzionato, da non sottovalutare anche metalli preziosi come argento e platino; di facile trasporto, non si alterano nel tempo, non subiscono svalutazioni e il loro valore è universale in qualsiasi parte del mondo L’investimento immobiliare è considerato un valido bene rifugio, ma per affrontarlo è necessaria una grande disponibilità di denaro, soprattutto qui in Italia dove, si sa, le case costano davvero moltissimo e il loro prezzo non va di pari passo con gli stipendi medi della Penisola Le pietre preziose, come ad esempio i diamanti, rappresentano un altro investimento sicuro ma in questo caso c’è uno scoglio etico da superare (l’estrazione delle pietre preziose avviene sfruttando le popolazioni più povere, bambini compresi) e in ogni caso ci vanno parecchie competenze tecniche per la loro valutazione; i rischi di questo mercato sono indubbiamente più alti del mondo aureo

In questo elenco non possono di certo mancare gli oggetti d’arte come quadri, statue e articoli da collezione; il loro valore aumenta nel tempo ma, come nel caso delle pietre preziose, è richiesta un’altissima competenza tecnica per la loro valutazione (e per non prendere abbagli).