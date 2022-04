Ristrutturazioni condomini

Andando a parlare col servizio r istrutturazione condomini si possono sapere tutte quelle che sono le regole generali per fare le cose al meglio e non fare l'errore visto che si parla di un qualcosa che coinvolge tante persone tante famiglie che vivono in quel luogo.

In questo senso c'è bisogno di parlare con degli esperti che daranno tutte le risposte che servono e tutti gli spunti utili per capire come muoversi in queste circostanze soprattutto per capire quali sono le cose sulle quali porre più attenzione prima di procedere con il lavoro di ristrutturazione o con un lavoro edile in generale.

Infatti teniamo presente che quando si parla di lavori di ristrutturazione che riguardano un condominio non si può sgarrare nel senso che ci sono delle regole molto specifiche e precise da seguire affinché tutto venga svolto in maniera sicura e normata.

Teniamo presente che la ristrutturazione edilizia spesso è necessaria in un condominio perché subentra un problema all'improvviso e quindi in un certo senso si può collegare a quella che si chiama manutenzione straordinaria, però visto che si tratta di lavoro che coinvolgono quelli che sono i luoghi in comune per quelle persone che vivono nel condominio c'è un percorso da seguire e delle regole che devono essere attenzionate dall'amministratore di condominio.

La prima cosa da fare è in gergo definita reperire il capitolato e per questo motivo l'amministratore dovrà trovare un tecnico e se certificato è abilitato e che dovrà occuparsi di redigere.

Nel momento in cui si è superato questo step sarà necessario avere dei preventivi che saranno costruiti collegandoli a la cifra che è indicata nel capitolato di spesa e questo è un punto molto importante.

Cosa succederà dopo

Quello che succederà dopo è molto importante nel senso che sarà l'amministratore di condominio che dovrà convocare l'assemblea che sarà importante per valutare con attenzione questi preventivi e soprattutto per scegliere una ditta magari prendendo in considerazione diverse imprese che dovrà essere incaricato di occuparsi tutti lavori e soprattutto bisognerà scegliere un responsabile della sicurezza e anche un direttore dei lavori

Tenendo presente che sono due figure che fanno delle cose diverse tutte molto importanti. Ma che in alcuni casi possono convergere una stessa persona nel senso che ci possono essere professionisti che sono molto qualificati e quindi riescono a gestire entrambe le responsabilità.

Sempre in questa assemblea di condominio bisogna raggiungere il quorum che viene specificato nell' articolo 1136 del codice civile e soprattutto bisogna capire come dividere le spese e molto importante sarà anche definire in maniera molto precisa e le tempistiche.

Solo a questo punto si può partire e l'amministratore quindi affiderà tutti i lavori alla ditta che è stata scelta della maggioranza durante l'assemblea di condominio: nel momento in cui lavori sono finiti bisognerà certificare questa fine attraverso un collaudo del quale si dovrà occupare proprio la ditta in questione che è stata scelta.

Quindi come possiamo vedere sono tutte cose abbastanza semplici da capire però abbastanza pesante da mettere in atto e quindi c'è bisogno che l’amministratore di condominio si accorge e che sia anche molto bravo l'amministratore