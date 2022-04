Borgo San Dalmazzo, sabato 9 aprile la prima edizione del mercatino di antiquariato sotto i portici di Chiesa Nuova

Sabato 9 aprile i portici di Chiesa Nuova a Borgo San Dalmazzo ospiteranno la prima edizione del “Mercatino di antiquariato e operatori del proprio ingegno”.

Un'iniziativa che si ripeterà ogni secondo sabato del mese fino a ottobre, anche in caso di maltempo.

Si tratta dell'ultimo lascito dell'assessore Alessandro Monaco prima delle sue dimissioni: “Un modo per rivitalizzare il quartiere di Gesù Lavoratore. Ho lavorato a stretto contatto con l'assessore al Commercio Anna Bodino per promuovere l'iniziativa come Comune con Cuneo Manifestazioni”.

La Cuneo Manifestazioni organizza Fiere e Mercatini di Antiquariato, Collezionismo, Artigianato e di Prodotti Enogastronomici Caratteristici. Ormai da diversi anni opera nel settore, in particolare nella provincia di Cuneo, e si distingue per la realizzazione di eventi in concomitanza con feste tradizionali e non.

Al mercatino di antiquariato di Borgo San Dalmazzo sotto i portici che si affacciano su via Papa Giovanni XXIII si potranno trovare bancarelle dell'artigianato e degli hobbisti con oggetti di antiquariato, mobili, complementi di arredo e biancheria per la casa, abbigliamento, stoviglie, prodotti da collezione, cartoline, stampe e articoli similari.

Un appuntamento da non perdere.