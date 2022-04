Oltre 400 figuranti per la rievocazione storica del Mortorio Pasquale di Villafalletto

Martedì 12 aprile a Villafalletto andrà in scena la rievocazione storica del Mortorio Pasquale. Appuntamento a partire dalle 20,30 dalla chiesa del Mortorio in corso Umberto per una rara occasione di reminiscenza delle tradizioni popolari piemontesi. Un evento unico, trattandosi del 400esimo dalla fondazione della locale comunità-religiosa.

Il Mortorio Pasquale - originato il 12 gennaio dei 1622 – prevede la partecipazione di oltre 400 figuranti ai quali si unirà gran parte della popolazione residente e moltissimi devoti provenienti da tutto il Piemonte.

Il sindaco Giuseppe Sarcinelli: “E' un'occasione abbastanza rara. Un'edizione particolare che cade a 400 anni dalla fondazione. Il Mortorio si celebra in tanti altri comuni, ma la nostra è versione particolare e vede coinvolti oltre 400 figuranti in costumi d'epoca. Tutto il paese è coinvolto. Un lavoro enorme di tanti volontari che si stanno dedicando all'evento da ottobre dell'anno scorso”.

Lo stesso primo cittadino in passato aveva fatto il figurante: era nella rappresentanza equestre e faceva il palafreniere, accompagnando il cavallo su cui c'era la figlia. “Nell'edizione 2022 manterrò la mia figura istituzionale – ha dichiarato Sarcinelli -. La Confraternita ha un magazzino dove sono conservati i vestiti, un vero e proprio bagaglio e archivio importante della tradizione. Come amministrazione cerchiamo di partecipare al massimo. Abbiamo invitato autorità regionali e provinciali, in particolar modo i comuni dell'associazione Octavia. Sembra anacronistico il fatto che si svolga di martedì e non di venerdì Santo, ma questo è ciò che dice la Regola, documento che seguiamo alla lettera per mettere in scena il Mortorio di Villafalletto. Sempre la Regola prevede che si spenga l'illuminazione pubblica, con le torce che illumineranno lo scenario in modo davvero suggestivo.Tutto verrà realizzato all'aperto, nel rispetto delle normative anti-Covid”.

Ecco una breve sintesi del Mortorio:

“Strepitano i tarabachi e le raganelle dei tre confratelli incappucciati a cui rispondono le note del "Dies Irae" dei tre angeli che aprono il corteo. Un incappucciato con la grande croce, scortato da due grandi lanterne avanza al suono ritmato dei tamburi dei soldati, lo segue il grande stendardo del Mortorio scortato dai militari. Ecco avanzare sul suo cavallo bardato a lutto il nero Centurione, precedendo l'antica testa irradiata di San Giovanni Battista, in legno dorato con accanto i confratelli con le torce. Ora vengono avanti i quindici 'Misterí della Passione", portati da altrettanti confratelli incappucciati accompagnati da tantissimi e teneri angioletti, alla luce tremolante delle torce a vento. Fra essi su splendidi cavalli, quattro eleganti "sergenti" sottolineano il ritmo del mesto corteo. Questi "Misteri" sono per noi ancora oggi un'importante proposta di riflessione e meditazione sul mistero della passione e morte di Gesti Cristo. Novello simbolo dell'Agnus Dei, il piccolo San Giovannino emblema e Patrono della Confraternita della Misericordia, precede il numeroso coro femminile degli "Angeli Cantori", che ad ogni crocevia del paese intonano i mottetti appositamente composti nel 1715.

Lo stendardo della Confraternita oscillando nell'aria precede i "confratelli cantori", seguiti dai "Musici" nel tradizionale abito maschile del Piemonte del XVIII secolo. A loro e dato il compito di eseguire agli incroci principali il canto "Cristus factus est". Altri confratelli incappucciati portano la testa di San Giovanni Battista posta su un prezioso vassoio e precedono l'Angelo Gabriele a cui segue il Rettore della Confraternita con le Confraternite ospiti. Fra nubi di incenso e tremule candele ecco apparire il "Cristo Morto" disteso su un funereo cataletto e protetto da un sontuoso baldacchino. Lo seguono la riproduzione. della “Sacra Sindone" e il parroco con la reliquia della "Santa Croce", scortato dai carabinieri in alta uniforme. Altri soldati con sciabola e ufficiali a cavallo con picca rendono onore al Cristo e precedono le tre Marie in lutto. Un nuovo stendardo ed ecco le consorelle che portano a spalla la statua della "Beata Vergine Addolorata", attorniata dalle torce a vento delle vedove in lutto. La seguono e la sostengono nel suo grande dolore numerose consorelle nei loro antichi e rigorosi abiti gialli con scapolari neri.. Preceduto cla altri soldati e da altri confratelli incappucciati ecco il gruppo delle orfanelle che con il crocifisso sul petto scortano l'Angelo Raffaele con il legno della croce".

La sacra processione avrà luogo martedì 12 aprile con inizio alle 20:30. I partecipanti sono invitati ad essere presenti già alle ore 20 per la vestizione e messa in ordine.

Il percorso: Corso Umberto I - Via Vittorio Veneto - Piazza Mazzini - Via Rivalta - Via Barberis - Piazza Falletti - Corso Sacco e Vanzetti - Piazza Mazzini - Via Falletti - Via Roma - Corso Umberto.

L'esecuzione dei canti in musica avverrà in: Piazza Mazzini - Piazza Falletti - incrocio Via Falletti con Via Roma - Via Roma ex municipio - incrocio Via Roma con Corso Umberto.