“Sotto l’ombra di un bel fior”: le lapidi dei partigiani albesi in una mostra fotografica

Continuano gli appuntamenti della “Primavera di Bellezza” del calendario “Beppe Fenoglio 22”. Di seguito la sintesi degli appuntamenti tra l’11 e il 18 aprile.



Venerdì 15 aprile alle ore 18.30 presso l’Associazione culturale Asso di coppe di via Gioberti 7 ad Alba inaugura la mostra fotografica “Sotto l’ombra di un bel fior” che presenta una serie di immagini di lapidi, site nel Campo di Gloria del cimitero di Alba, a ricordo dei partigiani caduti in combattimento durante la Resistenza. Molti di questi giovani che si sono sacrificati per la nostra libertà erano amici di Beppe Fenoglio come Dario Scaglione, morto dopo la battaglia di Valdivilla nel febbraio del ’45, a cui lo scrittore albese dedicò un’accorata e struggente lettera. L’esposizione resta aperta fino al 2 giugno nei seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato 17:00/19:00 – domenica e festivi: 10:00/12:00 – 17:00/19:00 (altri orari su prenotazione)



Apre al pubblico sabato 16 aprile e resta visitabile fino al 4 giugno presso la Biblioteca civica "G. Ferrero" di Alba l’esposizione di “Manifesti fenogliani” presentata dal Liceo Leonardo da Vinci di Alba. La mostra si compone di 17 manifesti di carattere letterario-figurativo, realizzati con tecniche differenti, ma con l’intento comune di delineare e illustrare un’epica fenogliana. L’approccio degli studenti ai romanzi e ai racconti di Beppe Fenoglio ha offerto loro l’opportunità di conoscere e di riflettere su nuovi eroi, al contempo fragili e forti e riscoprire lo spirito di solidarietà, senso di appartenenza ad una comunità e sacrificio, che risultano quanto mai attuali. Rielaborando in modo creativo le opere dello scrittore attraverso poesie, riflessioni, disegni e fotografie, gli allievi hanno potuto altresì individuare pregi e difetti dell’umanità e, di conseguenza, maturare una crescita personale. Gli orari della mostra seguiranno gli orari di apertura della biblioteca ovvero dal martedì al venerdì 9:00/12.30 – 14:00/18:00 e il sabato 9:00/12.30.

Domenica 17 aprile con ritrovo alle 10.30 un nuovo appuntamento con “Tra le righe di Fenoglio”, un piacevole percorso e visita guidata di 11 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Iscrizioni sul sito beppefenoglio22.it.



Ultima settimana di visita (fino al 18 aprile) per l’esposizione “Una maniera di metter fuori le parole” visitabile a Palazzo Banca d’Alba. In occasione del centesimo compleanno di Beppe Fenoglio, una rilettura artistica della parola scritta: 15 soluzioni stilistiche scelte a partire dal libro “La guerra e gli asfodeli” del professor Gian Luigi Beccaria ed esposte in originale insieme ad un diario manoscritto e alla macchina da scrivere. Il materiale testuale dei dattiloscritti diventa così soggetto privilegiato da tradurre artisticamente attraverso la fotografia o il video, generando inediti dialoghi tra mezzi espressivi diversi. Inoltre, il percorso espositivo pone il visitatore al centro di un’installazione multimediale e interattiva in cui ognuno può, selezionando la parola che preferisce, ricreare la magia visiva e sonora dello scrivere sul foglio bianco. L’allestimento della mostra è ideato da Danilo Manassero, le fotografie (stampate con la tecnica della cianotipia) sono di Francesca Marengo, le riprese video di Lavezzo Studios, lo sviluppo dell’installazione multimediale è di Blulab.



Per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, è allestita l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio.



Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire, è aggiornato sul nuovo sito del Centenario Fenogliano https://www.beppefenoglio22.it/.