Torna a luglio Cuneo Illuminata: alcune precisazioni dal comitato organizzatore

Riceviamo e pubblichiamo la nota giunta in redazione e scritta dal comitato Cuneo Illuminata, in merito alle recenti notizie sull'organizzazione di "Cuneo Illuminata" a luglio e "IllumiNatale" a dicembre, con alcune doverose precisazioni.



"Innanzitutto è necessario ribadire che, come per tutti gli eventi promossi in questi anni, l’organizzazione di Cuneo Illuminata anche nella sua versione natalizia - non fa capo all’Amministrazione Comunale ma all’Associazione Comitato Cuneo Illuminata di cui fanno parte Associazione We Cuneo, Atl del Cuneese, Comitato Madonna del Carmine, Comune di Cuneo, Confartigianato Cuneo, Conitours e Promocuneo".



"Per il mese di luglio sono in programma degli eventi legati alla tradizionale Processione della Madonna del Carmine che non prevedono gli spettacoli luminosi della Cuneo Illuminata così come l’abbiamo conosciuta negli anni precedenti. Parlare quindi di consumo di elettricità e di riduzione dei consumi energetici è inopportuno e fuorviante, in quanto mai - con nessun comunicato diramato dall’associazione - è stata ufficializzata l’organizzazione di questo tipo di evento per l’estate 2022".



Secondo il comitato scrivente, quindi, le tante polemiche sollevatesi in questi giorni risultano "frutto unicamente di malintesi, forse generati anche dall’utilizzo di foto di archivio di vecchie edizioni della manifestazione".