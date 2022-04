Delega fiscale, Bergesio, Gastaldi (Lega): “No a nuove tasse!”

“No a nuove tasse. Non è certo il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani”.

Così i parlamentari cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi confermano la linea del partito e del Segretario Matteo Salvini sulla Delega Fiscale.

“La Lega esclude categoricamente ogni ipotesi di aumento di tasse su casa, risparmi, titoli di Stato e affitti. Abbiamo invece proposte per aiutare famiglie e imprese in questo momento così complesso. Intendiamo chiedere un incontro con il Presidente Draghi ed il Presidente Mattarella”, affermano Bergesio e Gastaldi.

"Tra guerra, covid, caro benzina e caro bollette, l'ultima cosa che serve agli italiani è un aumento di tasse – ribadiscono i due rappresentanti della Lega -. Siamo entrati nel Governo per portare l’Italia fuori dalla pandemia e per utilizzare correttamente i fondi europei. Questo serve al nostro Paese. Mentre in questo momento provvedimenti che ipotizzano nuove tasse su case o risparmi sono totalmente fuori luogo. Oggi più che mai gli italiani hanno bisogno di essere sostenuti ed aiutati e difenderli significa anche non tassarli ulteriormente”