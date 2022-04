Il consigliere provinciale Massimo Antoniotti è il nuovo vice presidente della Provincia di Cuneo. Lo ha nominato con decreto del 6 aprile 2022 il presidente uscente Federico Borgna. In un secondo momento Borgna provvederà anche alla distribuzione delle deleghe tra i consiglieri provinciali.

Antoniotti, 51 anni, originario di Alba, è il consigliere provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni provinciale del dicembre scorso, sia a livello ponderato, sia come preferenze personali. E’ stato sindaco di Borgomale, dove vive con la famiglia, per tre legislature consecutive a partire dal 2004 e dal 2019 e poi consigliere comunale. Dal 2018 siede anche tra i banchi del Consiglio provinciale e, dopo un primo mandato di tre anni, è stato rieletto per altri due anni.

Agente di commercio, collabora nell’azienda agricola (di cui è titolare la moglie) specializzata nella coltivazione di noccioleti e vigneti. Grande appassionato di montagna in tutte le versioni e stagioni, non perde le partite di pallone elastico, sport popolare tra i più praticati in Langa.