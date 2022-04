Domenica 10 aprile: festa di Pasqua da Amici di Zampa di Alba

Pasqua è alle porte, domenica 10 aprile passate da Amici di Zampa per scegliere dei bellissimi pensieri da regalare e regalarvi, che porteranno gioia a chi li riceverà e contemporaneamente agli animali che state aiutando.



Tra le tante proposte potrete trovare un’utile shopper bag, cucita a mano, della collezione primavera estate 2022, le golose uova di cioccolato nella versione al latte e fondente, il box di “adozione a distanza” con ovetti di cioccolato e il certificato di adozione… e ancora magliette, felpe, cappellini, marsupi, zainetti, libri e tanti altri gadget per rendere la vostra Pasqua un momento di rinascita dell’anima.



Per l’occasione vogliamo nuovamente presentarvi due ospiti che nonostante la bellezza, non hanno ricevuto alcuna richiesta:

sono due gatti di 10 e 12 anni e cercano urgentemente una famiglia.

Hanno sempre vissuto in casa ed ora, senza la loro famiglia e da soli in gattile, si stanno lasciando andare. Sono molto dolci ed affettuosi, adorano essere accarezzati e coccolati, potrebbero essere la compagnia ideale per tutti. Con un grande gesto di solidarietà e amore, possiamo aiutarli a trovare una nuova famiglia: sono già sterilizzati e sani, cerchiamo per loro adozione di coppia.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197 amicidizampa@tiscali.it