Revello: dal 16 aprile in servizio la dottoressa Sara Rabbia

Informiamo i nostri lettori che, a decorrere dal 19 aprile la Dott.ssa Marina Garavelli, trasferirà l’attività ambulatoriale di Medicina Generale presso il Comune di Revello dall’attuale sede di Via Vittorio Emanuele II n. 28 alla nuova sede di Via Vittorio Emanuele II n. 45.



Si precisa che a decorrere dal 19 aprile 2022, data del trasferimento dell’ambulatorio nella nuova sede, si conclude la collaborazione della Dott.ssa Garavelli Marina nell’ambito della Medicina di Gruppo sita in Revello – Via Vittorio Emanuele II n. 28.