“Sterilità”, un libro che entra in testa: a Saluzzo la prima presentazione

Sterilità è nato quando sul palcoscenico del mondo è calato il sipario: il lockdown.

“Ma il romanzo lavorava già nella mente prima e, nel momento in cui tutto si è fermato, ha preso vita la storia, assumendo poco per volta, aspetto imprevisto che mi ha colpita, connotati sempre più inaspettati e nuovi.

I personaggi hanno cambiato modo di delinearsi, rispetto all’idea iniziale, si sono riempiti di sfaccettature, grazie al tempo che avevo a disposizione per riflettere e pensare a loro. Figure che mi hanno guidata ad esplorare gli antri più reconditi dell’essere umano".

"Sterilità", il primo romanzo di Linda Arnaudo, pubblicato dal Gruppo Albatros, verrà presentato venerdì 8 aprile alle 18 all’interno della rassegna Trame di quartiere, nella sala tematica alla ex Caserma Musso, in piazza Montebello 1.

Con l’autrice, saluzzese, giornalista, laureata in storia dell’arte, dialogheranno l’artista Ugo Giletta e l’insegnante e scrittrice Fulvia Viola, mentre le letture saranno a cura dell’attore Mario Bois.

"Sterilità", ha un titolo netto, tagliente, che fa pensare.

“Si, anche se non si riferisce ad una condizione fisica, ma psicologica dei personaggi. E’ una “sterilità” morale ed emotiva trasversale a tutti i cinque protagonisti e riguarda il reciproco modo di rapportarsi, la loro incapacità di redenzione e di provare pietà gli uni verso gli altri. Si verificano alcuni momenti di misericordia, ma durano un attimo. Prevale infatti la difficoltà di abbondarsi ai sentimenti, contagiati da una sterilità di fondo che passa per osmosi nelle relazioni dei protagonisti “.

È un romanzo psicologico che inizia in medias res, coinvolgendo due cognate e le relative famiglie, attraverso la comparsa di un personaggio che obbliga tutti quanti a fare i conti con loro stessi e con il passato.

Un precipitare nelle ossessioni più profonde, tra rancori, passioni e insoddisfazioni, scandito dal tempo dei ricordi che, poco per volta, si trasforma in un ménage a cinque tra Sofia, il marito Antonio, la cognata Elsa, suo marito Ernesto e Stefano, un critico teatrale che si ripresenta nelle loro vite dopo anni, portando a galla menzogne, ipocrisie e dolori.

Al termine di una lotta mentale e fisica ognuno troverà il modo migliore per sopravvivere. Anche a costo di sacrificare le esistenze di chi li circonda.

Nel libro c’è l’amore per il cinema, quello per l’arte e la letteratura. Sono le grandi passioni nella realtà di Linda, classe 1989, appassionata di viaggi, di scorci inattesi geografici e mentali, che ha frequentato anche i corsi di scrittura e cinema alla Scuola Holden e che attualmente lavora come responsabile marketing e commerciale estero presso la Valgrana di Scarnafigi.

Cosa c’è di personale nella storia? "Fin da piccola amo il cinema e la scrittura, due modi di guardare e raccontare il mondo: un punto di vista che ho traslato nel romanzo dove ci sono istantanee e frammenti di luoghi conosciuti e di persone incontrate, rielaborati dai singoli personaggi, descritti attraverso i sensi il cibo, la musica, i profumi, l’arte e soprattutto, attraverso le percezioni".

Rimandi che aiutano a delineare le personalità dei protagonisti tratteggiandone i contorni poco alla volta. "E invitando noi stessi a fare nostri anche i dubbi di questi cinque esseri umani, senza necessariamente doverci dare delle risposte".

Nel libro emerge anche la contrapposizione tra grandi città e paesi di provincia.

"Da un lato ci sono le grandi città veloci e dinamiche, che fanno pensare rapidamente ma che, al contempo, rendono quasi anonimi. Dall’altra parte, ci sono le realtà più piccole e tranquille all’apparenza che sembrano scrutare ciascun individuo con la lente d’ingrandimento”.

Primo romanzo con un editore di prestigio (Gruppo Albatros ) che ha pubblicato alcuni dei nomi più significativi della letteratura italiana e internazionale, come è arrivata ?

“Quasi per caso, attraverso un concorso grazie al quale la casa editrice romana valutava manoscritti inediti. Era l’ultimo giorno e mi sono detta: vediamo cosa succede. E, la telefonata arrivata dopo mesi è di quelle che si fanno ricordare“.

Successivamente alla presentazione di venerdì, sabato 9 aprile, Linda Arnaudo firmerà le copie del romanzo e incontrerà i lettori a partire dalle 15.30 fino alle 19.30 presso la Libreria Mondadori di Saluzzo, mentre domenica 22 maggio dalle 11 alle 12, sarà presente presso lo stand Albatros al Salone del Libro di Torino.